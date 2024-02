Leptospirose, bronchiolite et dengue : des épidémies circulent à La Réunion

Santé Publique France océan Indien fait le point sur les circulations virales à La Réunion, ce vendredi 16 février 2024. Des épidémies de bronchiolite, de leptospirose et de dengue sont toujours en cours. La vigilance est de mise.

Plusieurs épidémies sont en cours sur notre île, souligne Santé Publique France océan Indien, dans son dernier rapport publié ce vendredi 16 février. La vigilance est de mise pour les Réunionnais.

La Leptospirose circule à un “niveau élevé”

L’Agence Régionale de Santé (ARS) avait lancé un appel à vigilance en janvier. La saison des pluies est propice à la persistance de la bactérie dans l’eau et dans les milieux humides, ce qui entraîne le risque de contamination lors d’activités à risques.

Pour rappel, un premier cas avait été détecté après le passage du cyclone Belal. Au total, 40 cas de leptospirose confirmés biologiquement et survenus au cours du mois de janvier ont été déclarés à l’ARS.

Ils étaient, pour la plupart, recensés dans le Sud de l’île. L’an dernier, pour la même période de l’année, 16 cas avaient été déclarés, soit presque deux fois moins qu’en 2024.

L’épidémie de bronchiolite circule toujours

La Réunion reste en épidémie de bronchiolite, mais elle devrait potentiellement sortir de l’épidémie dans les semaines à venir.

Le nombre de passage aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans était en hausse en semaine 6, comparé à la semaine précédente. Ainsi, selon Santé Publique France, 41 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite, contre 27 en semaine 5.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les moins de deux ans, était en hausse à 44% en semaine 6, contre 30% la semaine précédente. Pour rappel, le virus respiratoire syncytial peut provoquer des infections respiratoires graves chez l'adulte.

Hausse du nombre de cas de dengue dans le Sud

Concernant la dengue, le nombre de cas augmente dans le Sud, indique Santé Publique France. La vigilance est renforcée. D’ailleurs, les conditions météorologiques sont favorables à la propagation de la dengue et de la leptospirose.

En ce début d’année, les cas de dengue sont en hausse, notamment entre la deuxième et la troisième semaine de janvier, où le nombre de cas est passé de 7 à 17. Des cas sont détectés à Saint-Pierre, à Petite-Île, au Tampon et à Saint-Philippe. La commune de Saint-Joseph compte le plus de cas, avec plusieurs foyers actifs. Des cas ont également été signalés au Port et à Saint-Benoît.

La conjonctivite circule également sur notre île. D’ailleurs, Santé Publique France lance un appel à la vigilance.