Les migrants sri-lankais arrivés samedi placés en zone d'attente

Samedi 24 décembre, 53 migrants sri-lankais sont arrivés à La Réunion à bord d'un bateau de pêche. Comme lors des arrivées précédentes, ils ont été placés en zone d'attente, en attendant leurs entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

JCTS avec Harry Amourani •

Leur périple a pris fin à La Réunion pile aux heures du réveillon de Noël : les 53 Sri-lankais arrivés ce samedi 24 décembre 2022 au Port ont été pris en charge par les services de l'Etat à leur sortie du bateau de pêche qui les a emmenés jusqu'à chez nous.

Le reportage de Réunion La 1ère :

On fait le point sur la situation des 53 Sri-lankais arrivés samedi à La Réunion

Après un bilan sanitaire samedi soir, ces migrants entament désormais un marathon judiciaire qui a pour but de leur permettre, ou non, de rester à La Réunion. Comme lors des arrivées précédentes de bateaux sri-lankais - on en recense dix entre mars 2018 et décembre 2022 -, les passagers de l'Imula 0559 CHW ont été placés en zone d'attente.

A l'aéroport et dans une résidence hôtelière

Selon nos informations, dix d'entre eux, dont les trois femmes et les trois enfants qui se trouvaient sur le bateau, ont été conduits à l'aéroport de Gillot. Les 43 autres eux, ont pris leurs quartiers provisoirement dans une résidence hôtelière de l'Est qui leur fait office de zone d'attente.

Une mesure de rétention qui, rappelons-le, peut-être contestée devant un juge des libertés, comme l'a fait une partie des Sri-lankais arrivée par le passé sur l'île.

Un marathon judiciaire

Lors de cette période en zone d'attente, il s'agira pour ces personnes de préparer leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aidés d'avocats et d'interprètes. En fonction de l'histoire de chacun, l'Ofpra leur permettra, ou non, de rester à La Réunion et de déposer une demande d'asile. Demande d'asile qui peut ensuite prendre plusieurs mois, voire un ou deux ans, avant d'être acceptée ou non.

La dernière fois qu'un bateau sri-lankais était arrivé à La Réunion avec à son bord des candidats au droit d'asile en France, le 20 octobre 2022, 13 des 17 passagers avaient été réacheminés vers le Sri Lanka. Le préfet, Jérôme Filippini, avait été clair à cette occasion, souhaitant éviter l'installation d'une filière entre les deux îles, et dissuader les éventuels candidats. "Chaque fois que les juges m’autoriseront à considérer que des personnes qui sont en situation irrégulière doivent partir, nous organiserons le départ. Il n’y a pas de possibilité de venue régulière pour ces migrants", s'était-il exprimé.

121 Sri-lankais arrivés cette année

En 2022, quatre embarcations ont transporté 121 migrants sri-lankais jusque chez nous, dont beaucoup ont été renvoyés chez eux.

La première arrivée d'un bateau étranger avec à son bord des ressortissants sri-lankais remonte au 22 mars 2018. Si ce jour-là ce sont seulement six hommes qui avaient été secourus, en difficulté dans leur embarcation de fortune, le 14 avril 2019, un autre bateau accostait à La Réunion avec 123 passagers. Parmi eux, la moitié avait été expulsée et reconduite au Sri Lanka. Cette fois-là, trois hommes d'origine indonésienne, passeurs présumés, avaient été jugés et condamnés à des peines de prison entre un an et 18 mois ferme pour "aide à l'entrée ou séjour irrégulier en bande organisée".

Ces quatre dernières années, on compte dix arrivées de bateaux à La Réunion (dont celle de ce 24 décembre 2022) avec à leur bord, 399 migrants sri-lankais au total. Parmi eux, 121 rien que cette année 2022, dont 48 ont obtenu le droit de demander l'asile en France, après examen de leur situation par l'OFPRA.