Maurice : Agaléga les travaux bientôt terminés

Quel est l’avenir d’Agaléga ? Le nombre de travailleurs indiens diminue et il ne reste plus que des finitions à effectuer. Sur place, les Agaléens s’interrogent et s'inquiètent, faute d’information. Premier constat sur place, les prix de l’huile et du lait s’envolent. Une inflation record !

Fabrice Floch •

Dans l’indifférence générale Agaléga, petit archipel situé au Nord-Est de Madagascar, est depuis deux ans un vaste chantier. Disparus les chemins de sable blanc au milieu des cocotiers, en lieu et place de la carte postale, sont sortis de terre une piste d’atterrissage, un immense débarcadère, sans oublier, la pousse soudaine et spectaculaire de bâtiments en béton. Manifestement, les producteurs de copra vont devoir se reconvertir et si l’inflation constatée, ces dernières semaines, se confirme, ils ne doivent pas attendre. Imaginez, le carton de quatre bouteilles d’un litre d’huile est vendu, aujourd’hui, RS 465, contre RS 200, il y a quelques mois, 1 kg de lait pour bébé coûtait RS 210, il est vendu RS 300, désormais, nous apprend Le Mauricien du 9 février 2023. Un hôpital, une piste et un quai de débarquement surdimensionnés

Si l’on se fie à la transformation de l’île imposée aux Agaléens, il est évident que la production d’huile de coco ou de tourteau de copra (fertilisant efficace) passe au second plan. Quel est le projet ? Le gouvernement de l’île sœur a affirmé que l’Archipel ne deviendrait pas une base arrière de l’armée indienne. Alors que 800 ouvriers engagés vont retrouver leurs familles en Inde. La piste d’atterrissage, le quai de débarquement et l’hôpital qu’ils laissent sur place sont surdimensionnés par rapport à la population locale. Ces infrastructures semblent également excessives si le but est, comme annoncé il y a deux ans, est de développer le tourisme. Enfin, quid des hôtels, des éventuels bungalows. De nombreuses questions sont encore en suspens. Les réponses attendues vont obligatoirement être fournies. Espérons juste que les habitants de l’archipel pourront encore vivre sur, et de leur terre.

