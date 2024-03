Maurice : le trafiquant de zamal surnommé "Franklin" va être extradé

Partager :

Après des mois d’allers et retours devant les tribunaux, en prison et en liberté surveillée, Jean-Hubert Céline dit "Franklin" jette l’éponge. Son avocat, Me Yatin Varma, a confirmé ce mercredi 13 mars 2024, que son client acceptait finalement d’être extradé à La Réunion.

L’affaire du trafic de zamal avait été mise au jour en 2019 à Sainte-Rose, précisément à l’Anse-des-Cascade. En début de nuit, les gendarmes de l’Est, aidés des enquêteurs de la brigade des recherches, avaient interpellé des producteurs réunionnais et des trafiquants mauriciens. En 2021, les présumés trafiquants de drogues (142 kg) étaient jugés et condamnés par le tribunal de Saint-Denis, exception faite du cerveau et de son bras droit. Désormais, avec la prochaine extradition de Jean-Hubert Céline dit "Franklin", le "Boss" de ce trafic entre les deux îles, l’affaire pourra être refermée. Son avocat dans l’île sœur a confirmé, mercredi en fin de journée au journal Le Mauricien, que son client renonçait au bras de fer juridique. En clair, il accepte d’être extradé vers La Réunion. Condamné à sept ans de prison en 2021

Les formalités pour faire venir, le trafiquant présumé devrait être rapidement bouclée. Il devrait être, alors, à nouveau jugé. Pour mémoire, en première instance, Jean-Hubert Céline avait été condamné à 7 ans de prison. Son bras droit, Jérémy Décidé dit Nono, qui était également en cavale a été extradé en 2023. Les formalités administratives rapidement conclues, il a été placé en détention provisoire à Domenjod fin août. Il avait été finalement rejugé en octobre de cette même année et condamné à 4 ans de prison ferme. Le parcours, judiciaire et carcéral, de "Franklin" devrait être similaire. Reste à connaître la peine que prononceront les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis.

