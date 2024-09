Mobilisation contre la vie chère aux Antilles : quelques militants se rassemblent aussi à La Réunion

Aux Antilles, la mobilisation contre la vie chère s’intensifie depuis début septembre. Elle trouve peu d’écho à La Réunion. Ce dimanche 8 septembre, quelques militants se sont rassemblés devant un hypermarché de Saint-Denis pour dénoncer les hausses des prix.

Ils sont une dizaine de militants rassemblés ce dimanche 8 septembre, devant un hypermarché de Saint-Denis. Tous dénoncent la hausse des prix dans les rayons. Il ne s’agit pas d’un blocage, mais d’une action de sensibilisation auprès des consommateurs réunionnais.

Dans la continuité du mouvement des Antilles

"Ce mouvement est dans la continuité de ce qui est fait par nos frères et sœurs de la Caraïbe, en Martinique, Guadeloupe et Guyane", explique Mathieu Raffini, militant, qui dénonce aussi "une continuité coloniale".

Le week-end dernier, il était déjà mobilisé devant un autre hypermarché, au Port cette fois. "Nous sommes là pour donner de l’information, discuter avec les Réunionnais et trouver ce que l’on peut faire contre la vie chère", explique le jeune homme.

Cette action a lieu en soutien à la mobilisation actuellement contre la vie chère qui s’intensifie aux Antilles.

Une dizaine de militants devant un hypermarché de Saint-Denis pour dénoncer la hausse des prix. • ©Adjaya Hoarau

Des hausses de prix "intenables"

"A La Réunion, la situation n’est plus tenable aujourd’hui, assure Mathieu Raffini. Plus de la moitié de la population réunionnaise est en-dessus du seuil de pauvreté, les prix sont bien supérieurs à ceux de métropole, il y a aussi la problématique du chômage, de l’emploi. Il n’est pas tolérable d’avoir un coût de la vie aussi énorme en sachant qu’en plus des grands groupes se font des marges sur le dos des Réunionnais".

Blocages d'hypermarchés aux Antilles

Aux Antilles, depuis le début du mois de septembre, des actions coup de poing se multiplient en Martinique et en Guadeloupe avec notamment des blocages et des fermetures d'hypermarchés.

Ces actions sont organisées par les militants du RPPRAC, le Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-caribéennes.