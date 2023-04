Nouvel An Tamoul : des centaines de personnes célèbrent l'an 5124 au temple Kalikambal de Saint-Denis

Ce vendredi 14 avril, la communauté malbar de La Réunion célèbre le nouvel an tamoul 5124, l'année "Sobhagridou". Dans la matinée, des centaines de croyants sont venus assister aux cérémonies du temple Kalikambal de Saint-Denis.

Adjaya Hoarau / Maruki Dury •

Ce mois d'avril est un mois pieux. Les chrétiens viennent de célébrer Pâques, les musulmans sont en plein Ramadan, les juifs ont fêté hier jeudi 13 avril, la Pessah et les malbars de l'île entrent aujourd'hui dans l'année 5124.

Pour l'occasion, ce vendredi 14 avril, ces derniers se rendent dans les temples de l'île. Des centaines de croyants ont assisté aux cérémonies du temple Kalikambal, dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis.

L'année Sobhagridou

C'est la 37ème année d'un cycle de soixante ans. Cette nouvelle année est placée sous le signe de la grâce et de la lumière. Les cérémonies religieuses font partie intégrante de ce premier jour de l'année 5124, du calendrier tamoul.

La communauté hindoue de l'île le passe plutôt en famille. Ils nettoient les maisons, préparent un plateau avec des fleurs et des fruits pour les offrandes et se rendent au temple, en famille, pour prier et remercier les divinités.

Sans oublier de mettre des habits neufs et un collier de fleur que l'on appelle "marlé".

Dans le temple Kalikambal, dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, avant les prières, nombreux sont ceux à s'être souhaité la bonne année, à coups de "Poutandou Nal Vajtoukal" ce vendredi matin.

Des centaines d'hindouistes accueillent l'année 5124 au temple Kalikambal de Saint-Denis • ©Maruki Dury

La transmission au cœur des célébrations

Parmi eux, beaucoup de jeunes fiers de leurs origines tamoules et venus prier et célébrer la nouvelle année, aux côtés des anciens.

Il faut transmettre à la nouvelle génération toute notre belle tradition. Notamment pour les rituels, la culture et la gastronomie. Lise-Mai, hindouiste sexagénaire

Ce soir ils se retrouveront, toujours en famille, pour partager un repas. Au menu, bonbon piments, biryani ou encore cabri massalé, le festin sera sans doute traditionnel.

Pour rappel, Réunion La 1ère vous propose une grande soirée spéciale Nouvel An Tamoul ce vendredi à 19h45. Avec une cérémonie à Saint-Paul puis un spectacle de danse avec Lynda Sellom.