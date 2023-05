Océan Indien : plainte contre la France et l’UE pour avoir refusé de réduire les DCP sur les thoniers

Partager :

L’association Bloom vient de porter plainte contre la France et la Commission européenne pour s’être opposées à l’interdiction d’utiliser 72 jours par an des DCP. Ce texte, voté par 16 représentants sur 23 en février 2023, devait permettre aux différentes espèces de thon de se régénérer. La France et l’UE, en déposant des recours, permettent à leurs flottes d’échapper à cette réglementation.

Fabrice Floch •

Il est à nouveau question de l’avenir de la ressource thonière dans l’océan Indien cette semaine à l’île Maurice. Il y a urgence pour le thon obèse et l’albacore. Le germon et la bonite rayée, appelée thon listao, sont un peu moins menacés, pour l’instant. En février 2023 au Kenya, 16 des 23 représentants des pays de la zone, membres de la Commission Thon de l’Océan Indien (CTOI), avaient voté en faveur d’une pause de 72 jours dans l’utilisation de DCP par les thoniers senneurs (officiellement 200, mais surement plus). Ce répit d’un peu plus de deux mois devait permettre au stock de se reconstituer. Le problème est que la France et la Commission européenne ont déposé, en avril dernier, des objections auprès du secrétariat de la Commission thonière pour permettre aux navires industriels battant pavillon français et espagnol de continuer à utiliser les dispositifs de concentration de poissons, écrit Reporterre. Les DCP servent à nasser les bancs de thons Les DCP sont des radeaux largués au fil de l’eau par les thoniers senneurs. Comme les épaves, ils agglomèrent la chaîne alimentaire marine. Les petits poissons attirant les gros, quand le navire-usine revient vers l’un de ces dispositifs de concentration de poisson, il suffit d’utiliser un sondeur pour savoir si un banc a élu domicile sous le piège. Il tracte un filet, fait le tour de la matte, revient à son point de départ. Cette poche immense est alors refermée. Les poissons et autres animaux marins sont piégés et remontés sur le pont. Les pêcheurs s’activent pour remettre à l’eau les poissons et mammifères vivants… Cette méthode de pêche d’une efficacité redoutable est responsable de la disparition dans nos eaux des thons de l’océan Indien, comme l'explique Bloom. La France et l'U.E, vont-elles retirer leurs recours ? L’île Maurice, comme la majorité des pays de la zone plaident pour cette pause de 72 jours dans l’utilisation des DCP par les thoniers senneurs. Depuis lundi, les membres de la CTOI sont réunis à l’hôtel intercontinental Balaclava, nous apprend Le Mauricien. Ils discutent de l’urgence à sauver le thon et donc la pêche. Les représentants des pays concernés, en votant en nombre cette mesure, souhaitent défendre les derniers artisans pêcheurs de la zone océan Indien. Les consommateurs achètent aujourd’hui des boîtes de thon listao. Cette bonite à ventre rayé dite bonite Kalou était réservée aux pêcheurs et aux matelots de La Réunion, pour les jours où la sortie en canot n’avait pas été rentable. Elle aussi devient rare !

