Parcoursup à La Réunion : 16% des élèves de terminale n’ont pas encore créé leur dossier

Les élèves ont jusqu'au 14 mars pour saisir leur première série de vœux, mais 16% des élèves de terminale n'ont pas encore créé leur dossier sur Parcoursup. C’est le chiffre annoncé par le rectorat, alors que la plateforme d'orientations pour les bacheliers est ouverte depuis plus d'un mois.

Annaëlle Dorressamy / Philippe Dornier •

Néanmoins, l'académie de la Réunion n'est pas inquiète. Chaque année, les lycéens sont de plus en plus nombreux à accomplir les démarches sur la plateforme, afin de continuer leurs études.

Ecoutez Michel Muller, le délégué académique à l'information et à l'orientation sur Réunion La 1ère. Il était l’invité de la matinale ce mercredi matin. Il en a profité pour faire une piqûre de rappel.

“16 % de retardataires”

A trois semaines de la date butoir pour la saisie des vœux sur Parcoursup, le délégué académique à l'information et à l'orientation fait le point sur le nombre d’élèves inscrits. “Il y a encore des retardataires, 16 % de retardataires, que nous ne pouvons qu'encourager à créer leur dossier dans un premier temps, et à saisir les vœux”, explique Michel Muller.

Ecoutez Michel Muller sur Réunion La 1ère :

On est à peu près à un taux de création de dossiers de l’ordre de 84 %. Donc, 16 % des élèves n’ont pas fait de dossiers. Je pense que c’est important de leur dire, et de dire à leurs parents qu’il faut encore considérer cette possibilité de formuler des vœux. Michel Muller, délégué académique à l'information et à l'orientation

Des centres d’information et d’orientation ouverts pour accompagner les élèves

Avec l’arrivée des vacances scolaires à la fin de la semaine prochaine, les élèves auront moins d’échanges avec les enseignants et seront livrés à eux-mêmes. “Evidemment, sans l’accompagnement des professeurs, c’est plus difficile. Il faut ajouter que les centres d’information et d’orientation (CIO) sont ouverts pendant les vacances”, souligne Michel Muller.

Des nocturnes aux centres d’information et d’orientation sont organisés pour accueillir les familles et les élèves “aujourd’hui et ce samedi, en dehors des horaires habituels”, conclut le délégué académique en invitant d’ores et déjà les parents et les jeunes à se rendre sur place pour s’informer au maximum sur les filières post-bac possibles.