Un an après le drame, l'hommage aux victimes du forcené de La Possession

Le 28 octobre 2023, Abraham Bomela, 39 ans, semait la terreur en ville de La Possession en tuant sa mère, sa cousine de cinq ans ainsi qu'un agent d'entretien, et blessant sept autres personnes dans sa cavale. Un an après, un hommage est rendu aux victimes ce lundi après-midi.

Un an après, l'émotion est toujours vive. Ce lundi 28 octobre, de nombreuses personnes sont attendues à La Possession pour rendre hommage aux victimes de la folie meurtrière d'un seul homme, à l'origine du décès de sa propre mère, de sa petite cousine de cinq ans et de celui d'un quinquagénaire ayant eu la malchance de croiser son chemin.

Proches, connaissances ou simples citoyens ont été invités par la commune à se réunir sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour un moment de recueillement en mémoire des victimes de la tuerie du 28 octobre 2023, dont le bilan s'élève à trois morts et sept blessés. Pour l'occasion, un olivier noir "symbole de paix et de résilience", doit être planté devant la mairie.

Souvenir et solidarité



Invité du JT de 12h30, le 1er adjoint au maire de La Possession, Maxime Fromentin, reconnaît que "l'émotion est toujours présente un après", se remémorant des images "irréalistes" alors qu'il était l'élu d'astreinte le jour des faits.

"La place est aujourd'hui au recueillement, au souvenir et la solidarité pour les familles des victimes décédées, mais aussi pour les sept blessés, dont, et je tiens à le rappeler, un gendarme du GIGN qui a dû mettre un terme à sa carrière", souligne l'élu possessionnais.

Regardez l'intervention de Maxime Fromentin sur Réunion La 1ere :



Invité plateau Maxime Fromentin, adjoint mairie de La Possession • ©Réunion la 1ère

Cavale meurtrière

Le 28 octobre 2023, la ville de La Possession se réveille comme en état de siège, alors qu'une prise d'otage, pense-t-on, se déroule dans une agence bancaire du centre-ville. C'est là que s'est retranché Abraham Bomela, 39 ans, auteur quelques minutes plus tôt d'un double meurtre sanglant au domicile de sa mère, chemin Boeuf Mort. Armé de deux couteaux, l'homme vient de donner à la mort à sa maman Edith, 69 ans, mais également à la petite cousine dont elle avait la garde ce matin-là. Lorane avait tout juste cinq ans.

En fuite à bord de son véhicule, le forcené va ensuite renverser un joggeur, percuter un scootériste, et blesser encore deux autres personnes qui chargeaient leur coffre de voiture sur le parking du supermarché situé en centre-ville.

Carole montre le portrait de sa fille Lorane, cinq ans, tuée avec sa grand-mère chemin Boeuf Mort à La Possession, le 28 octobre 2023 • ©Willy Fontaine

Abandonnant sa voiture, il se rue alors dans l'agence voisine du Crédit Agricole, où le malheureux Joé Breda, 54 ans, travaille à l'entretien du local. Coincé à l'intérieur de l'établissement bancaire, le malheureux sera mortellement blessé à coups de couteau.

Alors que 70 gendarmes sont déployés dans le secteur, il faudra l'intervention du GIGN pour maîtriser le forcené, qui blessera encore grièvement avec sa lame l'un des militaires ayant donné l'assaut.

"Il évoque une grosse colère" Me Judith Baumont, avocate d'Abraham Bomela





Appréhendé, Abraham Bomela, qui a reconnu les faits, attend depuis en détention provisoire l'issue de l'instruction ouverte pour assassinats, toujours en cours. Une procédure judiciaire qui doit se pencher tout particulièrement sur la santé mentale du suspect, aux antécédents psychiatriques bien connus de ses proches.

"Sur le mobile précis, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il évoque une grosse colère. Alors, après, est-ce que c'est une colère pathologique ou plus classique, je ne peux pas préciser davantage", expliquait au micro de Réunion La 1ere son avocate, Me Judith Baumont, confirmant que l'intéressé avait déclaré avoir effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique durant sa jeunesse.