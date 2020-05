Réouverture des mosquées : des règles strictes seront appliquées dès lundi

La communauté musulmane de La Réunion célébrera la fin du Ramadan dès ce dimanche 24 mai au soir. Une partie des fidèles retrouvera le chemin de la mosquée dés demain, lundi 25 mai, pour la grande prière de l’Aïd. Des règles sanitaires strictes devront être respectées.

LH •

À lire aussi La grande fête de l'Eid Ul Fitr

Une réouverture progressive

©Mosquée de Saint-Pierre

Des règles strictes dans les mosquées

©Mosquée de Saint-Pierre