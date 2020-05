Retour en classe à La Réunion : écoliers et collégiens découvrent les nouvelles règles sanitaires

Ce lundi 18 mai, écoliers et collégiens ont repris l’école à La Réunion. Une reprise partielle et progressive dans huit communes sur 24, avec le respect des nouvelles règles sanitaires de lutte contre le coronavirus.

175 écoles ouvertes sur 525



120 jours avant la rentrée d’août

Lavages des mains à l’entrée, marquages au sol pour faire respecter la distance d’un mètre, parcours balisés, classes réduites et récréations très surveillées. Des marmailles de La Réunion reprennent l’école ce lundi 18 mai dans le respect des nouvelles règles sanitaires pour lutter contre le coronavirus.Cette rentrée scolaire progressive n’a rien d’ordinaire. Les établissements scolaires doivent mettre en application des protocoles sanitaires d’une soixantaine de pages. 175 écoles élémentaires et primaires ont ouverts leurs portes ce matin sur 525. Huit communes de l’île ont accepté d’ouvrir leurs écoles, mais la plupart ont refusé, estimant que ces protocoles sanitaires étaient trop difficiles à appliquer. (Retrouvez ici la carte des écoles ouvertes et fermées). A Saint-Denis, à l’école primaire Philibert Commerson, les parents étaient partagés entre inquiétudes et soulagement. Prise de température et lavage de mains étaient obligatoires à l’arrivée à l’école.

Ce matin, le recteur de l’Académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou a assisté à la reprise dans une école de l’Entre-Deux, aux côtés du préfet de La Réunion, Jacques Billant.



Dans cette école du Bras-Long, 30 % des enfants ont repris l’école. La mise en application du protocole sanitaire et l’organisation ont rassuré les parents venus déposer leurs enfants. « La rentrée du mois d’août est dans 120 jours », a rappelé le préfet de La Réunion, Jacques BiIlant. Comme le recteur de La Réunion, il regrette que l’ensemble des communes n’ait pas ouvert leurs écoles ce lundi.



Des collégiens masqués



Garantir les mesures sanitaires

A La Réunion, des collégiens de 6ème et 5ème ont aussi repris les cours ce matin. Pour eux, le port du masque est obligatoire. A leur arrivée dans l’établissement, ils doivent se laver les mains eux aussi. Les élèves sont désormais en nombre restreint en classe, environ une douzaine.Au collège de Beauséjour à Sainte-Marie, cette drôle de rentrée était très aseptisée. Ce matin, ils étaient une quarantaine d’élèves de 5ème sur 800 collégiens au total. Masques sur le visage, tous étaient pressés de se retrouver, mais dans le respect de la distanciation sociale.Le retour à l’école se fait sur la base du volontariat, mais le rectorat de La Réunion tente de rassurer. « C’est compliqué, mais nous garantissons l’application des mesures sanitaires, affirme sur Réunion La 1ère, Francis Fonderflick, secrétaire général de l’Académie de La Réunion. Si nous avons un doute, nous ne prendrons pas le risque d’accueillir les élèves dans les classes. Nous avons des consignes strictes et les gestes barrières devront être respectés ». Francis Fonderflick comprend l’inquiétude des parents, mais rappelle « l’obligation de résultats de l’Etat, malgré ces contraintes sanitaires ».