L'école maternelle et élémentaire José Léger, à Saint-André, est infestée de rats. Les rongeurs se promènent dans les classes, souillées par des excréments et de l'urine. Une situation qui dure depuis plusieurs semaines, d’après les parents d’élèves qui ont d'ailleurs manifesté leur colère devant le portail de l'école, ce vendredi 26 avril 2024, dans la matinée. La mairie a donc décidé de fermer l’établissement pour une durée encore indéterminée.

Annaëlle Dorressamy / Hermione Razafinarivo / Florence Bouchou •

Les enfants de l'école José Léger de la Cresonnière à Saint-André n'ont pas cours ce vendredi 26 avril 2024. À la suite d'une invasion de rats au sein de l'établissement scolaire, les parents d'élèves se sont mobilisés devant le portail de l'école pour réclamer la fermeture de celle-ci.

"On a fait remonter l'information à tous les parents. On a manifesté car ce n'était plus possible. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école dans des conditions pareilles", s'indigne Madame Naze, mère d'un élève scolarisé en CM2.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Saint-André : l’école José Léger fermée à la suite d’une invasion de rats

L'école José Léger infestée de rats

Les rats sont présents dans les classes, souillées par des excréments et de l'urine. Les rats sont même présents dans la cour de récréation avec les enfants. Selon les parents d'élèves, cette situation dure depuis "trop longtemps".

Il y a des rats partout : dans les classes, pendant la sieste, pendant les cours. Même lors de la récréation, les enfants jouent sous les pieds de bois et les rats passent tranquillement. Ce n'est pas possible. Madame Naze, mère d'un élève de l'école José Léger

Des parents d'élèves mécontents et inquiets

Avec les cas de leptospirose qui augmentent à La Réunion, les parents d'élèves ont "peur pour leurs enfants".

On a contacté la mairie à plusieurs reprises. Le 9 avril, les services de la mairie sont intervenus à l'école pour mettre des plaques de colle, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont mis deux plaques de colle pour seulement deux classes, alors même qu'il y a au moins huit classes envahies par les rats. Adam-Yamps James, représentant des parents d’élèves de l'école José Léger

"On est vraiment dans l'inquiétude. On en dormait plus la nuit. Cette situation dure depuis un mois environ. On a vu plusieurs photos, et, franchement, c'est inadmissible", souffle Madame Naze.

Fermeture de l'école José Léger jusqu'à nouvel ordre

Après la manifestation des parents d'élèves, la mairie de Saint-André a décidé de fermer l’établissement pour une durée encore indéterminée. Si certains parents n'ont pas eu d'autres choix que de confier leurs enfants à la garderie de l'école, d'autres sont repartis chez eux avec leurs marmailles.

"Dans une classe, un rat s'est infiltré en passant par le toit et la fenêtre. Il n'y avait pas de dératisation", déplore Madame Naze, inquiète par cette prolifération de rats au sein de l'école.

"Un problème de santé publique"

Joé Bédier, maire de Saint-André, s’est rendu sur les lieux. Il tire la sonnette d'alarme. "Il y a vraiment un problème de santé publique", affirme Joé Bédier.

Il faut protéger la santé des enfants. Donc, le seul choix qu'on a, pour le moment, c'est de fermer l'école. On va activer les services de dératisation pour que ça aille très vite. Il ne faut pas que les enfants restent déscolarisés trop longtemps non plus. Joé Bédier, maire de Saint-André

Pour l'heure, aucune date n'est fixée pour la réouverture de l'école. D'ailleurs, le maire de Saint-André doit s'entretenir avec le rectorat pour "avoir plus de précisions sur les modalités qui seront mises en place".