Dipavali 2023 : 20 000 spectateurs au traditionnel défilé de Saint-André [PHOTOS]

Plus de 20 000 spectateurs au traditionnel défilé du Dipavali à Saint-André, ce samedi soir. Pour cette 34ème édition, le parcours du défilé a été légèrement raccourci à cause des travaux en cours dans le centre-ville, mais le public est bel et bien au rendez-vous.

A Saint-André, le traditionnel défilé du Dipavali a rassemblé plus de 20 000 spectacteurs ce samedi soir, selon la municipalité. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Au son des tambours sacrés, les chars et les danseurs du Dipavali ont défilé dans les rues de Saint-André devant environ 20 000 spectateurs Pour cette 34ème édition, le parcours a quelque peu été modifié en raison des grands travaux de rénovation en cours dans le centre-ville, mais le public a bel et bien répondu présent. La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Willy Fontaine La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Lisa Mela La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Willy Fontaine La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Willy Fontaine Des chars aux mille et une couleurs Constitué de neuf chars, dont cinq qui ont été confectionnés par des artistes venus spécialement d'Inde, le défilé a démarré aux alentours de 18h45 de l'avenue de la République, à hauteur de la mairie, pour prendre la direction du stade Sarda Garriga. Les précisions de notre journaliste Arnaud Connen de Kerilis sur place : Dipavali 2023 : le direct d'Arnaud Connen de Kerilis Le défilé en centre-ville et la mela au Colosse Cette année, les festivités du Dipavali à Saint-André se déroulent sur deux sites différents, avec le défilé en centre-ville et la mela indienne au parc du Colosse. Et en raison des travaux également en cours au stade Sarda-Garriga, il n'y aura pas de grand spectacle à l'issue du défilé, contrairement à d'habitude. Cette grande soirée s'est déroulée vendredi soir au parc du Colosse où plusieurs spectacles de danse étaient proposées au public par diverses associations, en plus d'un show pyrotechnique. La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Willy Fontaine La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Willy Fontaine La 34ème édition du Dipavali à Saint-André et son traditionnel défilé dans le centre-ville • ©Willy Fontaine

