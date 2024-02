Saint-Benoît : l'école André Hoareau fermée lundi et mardi, réouverture prévue jeudi prochain

Partager :

L'école maternelle et élémentaire André Hoareau demeure fermée lundi et mardi. La réouverture est prévue pour le jeudi 15 février 2024. Pour rappel, l'école avait dû être évacuée. Des élèves et personnels ont été incommodés par les émanations persistantes après une désinsectisation il y a quelques jours. Deux personnes étaient alors hospitalisées.

L'école André Hoareau reste fermée lundi et mardi, informe la ville de Saint-Benoît, dans un communiqué publié ce dimanche 11 février 2024. Pour rappel, vendredi dernier, les élèves et le personnel de l'école André Hoareau à Saint-Benoît ont dû être évacués de l'établissement scolaire. Ils ont été incommodés par des émanations de produits. La préfecture de La Réunion avait alors déclenché le plan "nombreuses victimes" (NOVI). Ecole fermée par précaution L'école André Hoareau reste fermée par précaution. En effet, "l'équipe risques chimiques et biologiques du SDIS et le centre antipoison de Paris, ainsi que l'Agence Régionale de Santé (ARS), confirment qu'il n'y a aucun risque pour la santé et la sécurité des élèves", précise la ville de Saint-Benoît. Pour rassurer les parents ainsi que l'ensemble du personnel, la Ville a pris la décision de fermer l'école le lundi 12 février et le mardi 13 février. Un nettoyage à l’eau et une aération des locaux sont prévus pour permettre une reprise le jeudi 15 février.

