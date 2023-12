Installée depuis 1856 à quelques pas de la préfecture, à Saint-Denis, la statue de Mahé de Labourdonnais a été déplacée ce lundi 4 décembre. Après sa restauration, elle sera installée à la caserne Lambert.

HA •

Conformément à ce qu'avait annoncé la municipalité de Saint-Denis au mois d'avril dernier, la statue de Mahé de Labourdonnais a été déplacée ce lundi 4 décembre, dans le cadre des travaux de réhabilitation du square du même nom.

L'élu dionysien Jean-Pierre Marchau a notamment partagé une photo sur les réseaux sociaux où l'on voit la statue retenue dans le vide par des sangles et les chaînes d'un engin de levage.

Une statue qui sera restaurée

Cette statue de 3 mètres de hauteur en bronze a été installée dans un caisson en bois et déposée dans "un site sécurisé" dans le cadre de sa prochaine restauration "par des entreprises 100% locales", confirme Louise Eloïse, ingenieure études et travaux à la mairie de Saint-Denis.

Mais après sa restauration et la fin du chantier en cours, elle ne fera pas son retour dans le square.

Inscrite depuis 2000 à l’inventaire des monuments historiques, la statue de l'ancien gouverneur général des Mascareignes trônait sur ce site situé à quelques pas de la préfecture depuis 1856, soit depuis près de 170 ans.

Au coeur d'une polémique

La statue sera déplacée à la caserne Lambert aux côtés d'autres monuments du patrimoine militaire de La Réunion. C'est la solution qui a été validée par le préfet Jérôme Filippini et la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts alors que le sort du monument est au coeur d'une polémique depuis plusieurs années.

En France, comme aux Etats-Unis ou encore au Royaume-Uni, de plus en plus de voix s'élèvent en effet au sujet de ces monuments représentant des personnages dont l'histoire est étroitement liée à l'esclavage et à la colonisation.

La statue de Mahé de Labourdonnais a été déplacée • ©Hermione Razafinarivo

"Je suis esclavagiste"

Et le parcours de Mahé de Labourdonnais, argumentent ceux qui étaient partisans du déboulonnage de sa statue, est marqué par le commerce d'esclaves, leur utilisation pour des constructions publiques et la chasse des esclaves marrons.

En octobre 2021, la statue de Mahé de Labourdonnais avait d'ailleurs été entièrement recouverte de peinture rose, tandis qu'en mai 2015, un panneau portant l'inscription "Je suis esclavagiste" avait été ajouté.