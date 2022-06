Convention canne : les tracteurs de nouveau mobilisés lundi

La convention canne n’est toujours pas signée. Planteurs et usiniers campent sur leur position alors que la campagne sucrière tarde à démarrer.

Cette semaine, les mobilisations se sont multipliées pour les agriculteurs qui ont mené des opérations escargot pour se faire entendre… sans succès.

Mais ils ne comptent pas en rester là. Alors qu’une nouvelle réunion est annoncée en préfecture, la FDSEA annonce sur sa page Facebook une mobilisation plus conviviale lundi : un piquenique devant les grilles de la Préfecture mais avec une arrivée en tracteurs.

Les JA, également sur les réseaux sociaux, appellent à un grand rassemblement lundi à 8h30 devant la Préfecture.

Venez en tracteurs,4x4 ou autres mais venez !!! Nous déciderons ensemble des actions à mener pour cette journée et pour les jours qui suivent (..) J’appelle à la mobilisation de tous, notamment tous ceux qui dépendent de cette filière, les planteurs mais aussi les fameux 18 000 emplois directs et indirects comme on aime le rappeler ! C’est le moment ou jamais, après vient pas pleurer !