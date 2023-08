En visite dans les quartiers en cours de rénovation de Saint-Denis, le ministre Philippe Vigier octroie 1 million d'euros à la mobilité sur le chef-lieu

Après avoir rencontré les présidents des collectivités dès son arrivée à La Réunion ce mercredi 30 août 2023, Philippe Vigier s'est ensuite rendu dans quelques quartiers dionysiens pour une visite autour du renouvellement urbain. Il a annoncé une enveloppe de 1 million d'euros dédiée aux mobilités à Saint-Denis.

Après un déjeuner de travail avec le président du conseil départemental Cyrille Melchior et une rencontre avec la présidente du conseil régional Huguette Bello, Philippe Vigier s'est rendu dans les quartiers du Butor, de Vauban, et du bas de la rue Maréchal Leclerc.

Dans la continuité de l'amélioration du quotidien des Réunionnais, Philippe Vigier a annoncé l'attribution d'une enveloppe d'un million d'euros aux mobilités sur Saint-Denis.

1 000 habitants au kilomètre carré

Mais la séquence a majoritairement tourné autour des projets de rénovation urbaine en cours sur le chef-lieu, où la densité de population dépasse les 1000 habitants au kilomètre carré, soit trois fois plus que la moyenne régionale.

Philippe Vigier, ministre délégué aux outre-mers, en visite sur le renouvellement urbain de Saint-Denis • ©Delphine Gérard

19 000 habitants concernés

La réhabilitation de ces quartiers, additionnée à celle du quartier du Chaudron, concerne 19 000 habitants selon le mairie de Saint-Denis. Les logements sociaux seront toilettés, remis à neuf, pour certains, et pour d'autres détruits afin d'être reconstruits. Au-delà, les venelles, rues, parkings et écoles seront refaites, assure Ericka Bareigts.

Des quartiers concernés par le projet Prunel

Au total, 156 millions d'euros sont engagés dans ce projet Prunel "Projet de Renouvellement Urbain du Nord-Est Littoral) porté par la ville de Saint-Denis et la Cinor, et financé par l'Etat, la ville, les bailleurs sociaux et l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Des logements construits il y a des décennies

Pour se rendre compte des avancées en termes de rénovation, le ministre Philippe Vigier s'est rendu dans un appartement du quartier de Vauban qui bénéficie, entre autres, d'une meilleure ventilation et d'un chauffe-eau solaire. 670 logements ont été rénovés de la sorte.

"On a construit depuis les années 60 aux Camélias, ici, ou au Chaudron, et ces logements n'ont pas fait l'objet d'entretien par les bailleurs sociaux, ils doivent être rénovés. Ces habitants méritent qu'on intervienne pour leur dignité" Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

Proposer quelque chose de plus attractif

Dans le quartier de Vauban, trois barres d'immeubles - 160 logements - datant d'une quarantaine d'années vont être démolies, au profit d'un nouvel ensemble. Le Carrefour Market va déménager pour laisser place à une nouvelle unité urbaine comprenant des logements notamment adaptés aux seniors. L'objectif est de "recomposer sur un habitat urbain en décrépitude quelque chose de différent, neuf, et beaucoup plus attractif", selon Fabien Garcia, le responsable ANRU de la SIDR. Montant de l'opération, uniquement concernant la démolition : plus de 5 millions d'euros.

Au Chaudron, le projet Ruch

Le ministre délégué aux outre-mers s'est ensuite rendu au pied de la station de téléphérique du Chaudron, où le projet "Ruch" pour "rénovation urbaine du Chaudron" a été lancé il y a peu. Il prévoit entre autres la réhabilitation de 200 à 300 logements par an.