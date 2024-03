Journée internationale des droits de la femme : les "soeurs" marchent sur le boulevard Sud

Ce vendredi en fin d'après-midi, une cinquantaine de personnes, en majorité de femmes, ont défilé sur le boulevard Sud à Saint-Denis lors d'une première "Marche pour la Sororité", en cette journée internationale des droits des femmes.

Johanne Chung / Hermione Razafinarivo •

"Droit à la liberté, droit à la vie, droit à la sécurité" pour les femmes : telles sont les principales revendications de la "Marche de la Sororité" qui était organisée ce vendredi 8 mars 2024 à Saint-Denis, journée internationale des droits des femmes. Quelques collectifs se sont joints à l'initiative, dont "Nous Toutes 974", "Meuf ki ose", ou "Aujourd'hui Les Citoyennes".

Le long du boulevard Sud, du parc de la Trinité à la fresque des Marrons au niveau du Moufia, habillées de noir, une cinquantaine de personnes ont donc défilé sans gêner la circulation. Scandant, pour certaines : "Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère !"

"Marquer le coup"

Cette première Marche de la Sororité, prônant la solidarité entre les femmes, était nécessaire pour "marquer le coup", selon son organisatrice, Maëva Gastrin, 30 ans, et également élue au conseil des jeunes Dionysiens.

"C'est une marche pour marquer le coup, être dans la lutte, faire une rétrospective de ce qui a déjà été fait, célébrer l'entrée de l'IVG dans la Constitution, et se préparer à organiser des luttes toute l'année" Maëva Gastrin, organisatrice de la "Marche de la Sororité"

"L'homme reste supérieur aux femmes"

Elle considère qu'aujourd'hui encore, en tant que femmes, "nos droits sont toujours bafoués".

"Nous ne sommes pas encore là où nous devons être", martèle-t-elle, citant les points noirs que sont les violences intrafamiliales, ou encore l'inégalité de salaires entre femmes et hommes. "L'homme reste supérieur à nous les femmes", déplore Maëva Gastrin.

Marcher ensemble pour se sentir unis

Pour une autre marcheuse, "on est dans une société où il y a besoin qu'on descende dans la rue pour défendre nos droits, être ensemble et se sentir unis pour revendiquer la même chose".

"Pendant des années on a été mises de côté, pas écoutées, oubliées. Aujourd'hui on est là, et c'est possible grâce à nos droits qui sont de plus en plus mis en valeur" Une participante à la Marche de la Sororité

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles

Pour une autre femme, les efforts doivent plus particulièrement se concentrer sur la "lutte contre les violences sexistes et sexuelles, surtout ici à La Réunion". "Il faut être sur le terrain et toujours rappeler qu'on ne reculera devant rien pour nos droits", s'écrie-t-elle.

Trop d'écarts entre les deux sexes

Au-delà de l'éducation qui doit, dit-elle, enseigner le consentement aux enfants, il s'agit aussi de "donner plus de visibilité aux femmes". Elle pointe aussi du doigt les écarts qui persistent entre hommes et femmes dans de trop nombreux domaines.

Exemple ? "On parle beaucoup de l'IVG aujourd'hui mais pourquoi on ne parle pas plus de la contraception masculine, pourquoi est-ce que les hommes ne prennent pas plus leur part ?"

"Pour un changement positif dans ce monde"

Pour cette autre participante, marcher entre "soeurs" aujourd'hui est une démarche "solidaire".

"Il faut faire comprendre à la génération qui arrive qu'on s'est battues pendant des années pour pouvoir avoir des droits et qu'il faut continuer dans ce sens-là, pour un changement positif dans ce monde" Une participante à la Marche de la Sororité

"Les hommes doivent être ici"

Enfin, parmi cette grande majorité de femmes, quelques hommes. Celui-ci, parfaitement à l'aise, explique pourquoi il a tenu à être présent lors de cette Marche de la Sororité.

"C'est important d'être là parce que les femmes sont nos alter ego, on ne peut pas faire l'humanité sans elles et leur place est plus que légitime. Il faut qu'elles soient visibles et manifestent leurs droits. Je me sens bien dans cet écosystème parce qu'elles sont nos miroirs. Ce sont nos soeurs, nos mères, nos grand-mères, et les hommes doivent être ici" Un participant à la Marche de la Sororité

Une manifestation de l'intersyndicale ce vendredi matin

En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, plusieurs événements étaient au programme. A commencer par cette grève de l'intersyndicale pour l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre professionnel. Une manifestation a réuni une cinquantaine de personnes sur le Barachois ce vendredi matin.

Une autre marche à Saint-Denis samedi matin

Enfin, rappelons aussi qu'une autre marche, à l'initiative de l'association Femmes Solid'Air cette fois, aura lieu à Saint-Denis ce samedi 9 mars 2024, au départ du Jardin de l'Etat à 8h30. Le défilé rejoindra la préfecture, avec plusieurs revendications dont la mise à l'abri des femmes ayant déposé plainte après des violences, ou pour l'instauration de numéros d'appel d'urgence et d'écoute accessible aux créolophones.