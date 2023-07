La Chambre régionale des comptes de La Réunion promet plus de transparence dans le cadre de sa réforme

Depuis le début de cette année 2023, la Chambre régionale des comptes Réunion-Mayotte a entrepris une réforme de son fonctionnement. L'instance de contrôle des fonds publics veut raccourcir les délais de publication de ses rapports et les rendre transparents en les publiant systématiquement.

HA / Olivier de Larichaudy •

La Chambre régionale des comptes Réunion-Mayotte poursuit sa réforme entamée dans le courant de cette année 2023. L’institution garante du bon usage des deniers publics entend revoir en profondeur son mode de fonctionnement.

Et cela commence par les délais de publication de ses rapports qu'elle souhaite raccourcir. L'objectif est d'aller vers plus de transparence en les publiant systématiquement. Des rapports à chaque fois redoutés par nos élus locaux qui sont encore trop nombreux à se faire épingler pour leurs "errements" financiers.

Un contrôle en cours sur la politique de traitement des déchets

En février dernier, c'est par exemple la commune de Sainte-Suzanne qui s'était fait taper sur les doigts en raison d'une situation financière dégradée avec plus de 4,2 millions d'euros de passif accumulé sur les trente dernière années.

Et pour ce second semestre, c'est la thématique du traitement des déchets qui intéressent les magistrats de la CRC. "Actuellement, nous avons un contrôle avec l'idée, peut-être, de déboucher sur un rapport thématique sur les déchets ménagers sur l'ensemble du département", annonce Nicolas Péhau, le président de l'instance de contrôle.

Le transport, une autre priorité de la CRC

Autre thématique, en vogue, celle du transport. "C'est un sujet qui pèse tous les jours dans la vie quotidienne des Réunionnais, souligne le président Péhau. Et nous avons déjà travaillé sur la nouvelle route du littoral avec le rapport public rendu en décembre dernier. Nous avons alerté la collectivité sur les enjeux financiers et budgétaires et nous avons, je crois, démontré certaines erreurs".

La Région Réunion s'était en effet fait épinglée par la Cour des comptes sur l'explosion de la dette de la collectivité alors dirigée par Didier Robert, en raison du coût des travaux de la Nouvelle route du littoral. Une dette qui était passée de 588 millions d'euros à 1,2 milliards d'euros...

Une nouvelle procureure financière

Enfin, la Chambre des comptes encourage les citoyens à signaler les dysfonctionnements qu'ils observeraient dans les collectivités publiques sur une plateforme dédiée. Pour être plus efficace, la chambre se dote enfin d'une procureure financière. Domitille Descampiaux a pris officiellement ses fonctions ce matin en présence du procureur général de la cour des comptes Louis Gautier.