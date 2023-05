La Première ministre, Elisabeth Borne, est arrivée à La Réunion, le convoi ministériel a évité les manifestants en quittant l’aéroport.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a atterri à l’aéroport de Gillot, ce jeudi 11 mai. Elle est arrivée à La Réunion pour une visite de trois jours. Elle est accompagnée de quatre ministres du gouvernement. En quittant l’aéroport, le convoi ministériel a évité une soixantaine de manifestants équipés de casseroles.

LP / CV / LF •

Avec casseroles et banderoles, plus d’une soixantaine de manifestants attendaient Elisabeth Borne au rond-point de l’aéroport de Gillot, ce jeudi 11 mai. Les opposants à la réforme des retraites voulaient se faire entendre.

Des manifestants à l'arrivée de la Première ministre Elisabeth Borne à l'aéroport de Gillot, jeudi 11 mai. • ©Laurent Figon

Des opposants à la réforme des retraites

"Depuis plus de quatre mois, on a pas de dialogue, le gouvernement ferme ses oreilles pour ne pas nous entendre. C’est intolérable", s'est indigné Karl Maillot de la CFDT Réunion, sur Réunion La 1ère.

Des manifestants attendent la Première ministre, Elisabeth Borne, à l'aéroport de Gillot. • ©Imaz Press

Ce jeudi, Elisabeth Borne entame une visite officielle de quatre jours à La Réunion. La Première ministre a atterri à l’aéroport de Gillot, ce matin. Elisabeth Borne est accompagnée de quatre ministres : Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.

Un important dispositif de sécurité en place à l'aéroport, à l'arrivée de la Première ministre, Elisabeth Borne, à La Réunion. • ©Laurent Figon

Important dispositif de sécurité

Au rond-point de l’aéroport de Gillot, les opposants à la réforme des retraites ont fait face à un important dispositif de sécurité déployé avec gendarmes et policiers.

Des manifestants attendent la Première ministre, Elisabeth Borne, à l'aéroport de Gillot. • ©Imaz Press

Dans un premier temps, les manifestants ont été repoussés à l’écart de la route principale vers 7h. Le ton est monté entre eux et les forces de l’ordre. Les opposants à la réforme des retraites ont obtenu une autorisation de la préfecture pour manifester sur ce rond-point. Après discussion, ils ont pu se remettre en place, mais ils ont finalement été évités par le convoi ministériel.

Elisabeth Borne se rend maintenant en centre-ville de Saint-Denis pour déposer une gerbe devant le monument aux Morts.

Suivez sa visite dans notre direct.