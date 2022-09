Migrants sri lankais à La Réunion : le marathon judiciaire se poursuit

Les 46 migrants sri lankais arrivés samedi dernier à La Réunion à bord d'un bateau de pêche ont rendez-vous ce vendredi matin au tribunal administratif dans le cadre d'un référé-liberté. Pour leurs avocats, qui doivent aussi plaider leur cause à la cour d'appel dans l'après-midi, leur place n'est pas en zone d'attente.

HA avec Willy Thévenin •

C'est à un véritable marathon judiciaire que se livrent les avocats qui défendent les 46 Sri Lankais arrivés samedi dernier à La Réunion à bord d'un bateau de pêche. Parallèlement à la procédure de demande d'asile lancée auprès de l'Ofpra, leur demande de remise en liberté formulée mercredi au palais de justice de Champ Fleuri devant le juge des libertés et de la détention a finalement été rejetée.

Ayant fait appel de la décision, les ressortissants sri lankais sont attendus ce vendredi après-midi devant la cour d'appel de Saint-Denis pour faire valoir à nouveau leurs arguments aux côtés de leurs défenseurs.

Des enfants en zone d'attente

Mais auparavant, ce matin, ils doivent être conduits au tribunal administratif dans le cadre d'un référé-liberté. L'un des principaux points soulevés par leurs six avocats restent la présence de mineurs, au nombre de six, en zone d'attente à l'aéroport de Gillot.

"Nous soutenons qu'un enfant n'a pas sa place en zone d'attente, qu'il n'a pas à être enfermé en zone d'attente. Il n'y a aucune activité, rien n'est mis à disposition pour eux. Ils peuvent seulement sortir 15 minutes par jour ce qui nous amène à 23h45 enfermés dans une pièce sans fenêtre", avait notamment plaidé Me Louis Weinling-Gaze lors de la précédente audience.

Les conditions de cette rétention administrative ne sont pas non plus conformes à la réglementation en la matière, défendent encore les avocats. Les 46 migrants, parmi lesquels on compte également deux femmes, ne se seraient pas vus proposer de kits d'hygiène (savon, dentifrice, etc.) et l'image de leur arrivée, pieds nus, mercredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis, en a également choqué plus d'un.