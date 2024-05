Partager :

Du samedi 18 mai au lundi 20 mai 2024, le Salon Zanimos et jardins se tient à la Nordev à Saint-Denis. Pour l'occasion, plus de 25 000 visiteurs sont attendus ce week-end. Ce matin, peu avant l'ouverture du Salon, les visiteurs étaient déjà nombreux devant les grilles du Parc des Expositions et des Congrès.

Annaëlle Dorressamy / Florence Bouchou / Willy Fontaine

Canins, félins, rongeurs, mais aussi dromadaires, cabris et autres animaux de ferme. Le Salon Zanimos se tient tout au long du week-end de la Pentecôte, du samedi 18 mai au lundi 20 mai 2024, à la Nordev, à Saint-Denis. Dans la matinée de ce samedi, ils étaient déjà des milliers de visiteurs réunis devant les guichets de la Nodev. Petits et grands étaient tous impatients de partir à la (re)découverte des animaux. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Le Salon des Zanimos a ouvert ses portes aujourd’hui à la Nordev. Jusqu’à ce lundi de Pentecôte, plus de 25 000 visiteurs sont attendus. Reportage Le rendez-vous des passionnés d'animaux C’est le rendez-vous tant attendu des professionnels, passionnés, particuliers, propriétaires ou futurs propriétaires, mais aussi défenseurs de la cause animale. Au programme ce week-end, animations, ateliers, spectacles, concours et conférences. Cinq espaces sont à découvrir : l'espace chiens, l'espace oiseaux, l'espace tortues, l'espace perroquets ainsi que l'espace poissons.



Parmi les temps forts du salon, l'exposition féline, la ferme pédagogique pour les marmailles et les incontournables dromadaires nommés Mercure et Mike. Saint-Denis : le Salon Zanimos bat son plein pour le week-end de la Pentecôte • ©Réunion La 1ère Saint-Denis : le Salon Zanimos bat son plein pour le week-end de la Pentecôte • ©Willy Fontaine Les lapins, les grands absents du Salon des Zanimos Cette année, les lapins ne sont pas présents sur les stands du Salon des Zanimos. Les représentants d'élevage cunicole sont absents. "Il y a un problème avec un risque sanitaire sur les lapins. Donc, c'est difficile d'aujourd'hui d'avoir des lapins. La législation ne nous le permet pas", souligne Willy Zafi, organisateur du Salon Zanimos. Une sortie week-end Pour les enfants, c'est l'occasion de terminer le dernier week-end des vacances scolaires en beauté. "C'est super, on peut caresser des chiens et jouer avec eux", lance une fillette, le sourire aux lèvres. "C'est la première fois que je vois plein d'oiseaux comme ça", confie un petit garçon, émerveillé. Saint-Denis : le Salon Zanimos bat son plein pour le week-end de la Pentecôte • ©Réunion La 1ère Entrée payante Pour entrer au salon, au guichet de la Nordev, il faudra tout de même débourser 10 euros par adulte et 7 euros pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Le tarif est plus attractif en pré-vente. Le prix de l'entrée est à 8 euros par adulte et 6 euros par enfant. Des événements pour le week-end de la Pentecôte Et pour ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller, des alternatives existent. Ce samedi soir, la Nuit européenne des musées propose des visites gratuites dans les lieux culturels de La Réunion. Et ce dimanche 19 mai, l'Espace des Lanternes à Saint-André, accueille le public pour une journée d'animations autour de la culture chinoise.

