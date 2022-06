Saint-Gilles : le retour réussi du Grand Boucan en images

Le roi Dodo a paradé à Saint-Gilles "comme avant" ! Le Grand Boucan a fait son grand retour ce dimanche 26 juin. Depuis 14h, le son des percussions a résonné dans les rues de Saint-Gilles et des chars plus originaux, les uns que les autres, ont défilé à l'occasion de ce carnaval péï. Retour en images sur cette journée pleine de chaleur.

Harry Amourani avec Adjaya Hoarau et Claudette Vaïtilingom •

Un carnaval en plein hiver austral... C'est aussi ça la particularité de vivre du côté de l'hémisphère Sud. Mais pour autant, le soleil a brillé comme jamais dans l'Ouest de l'île, faisant étinceler les tenues de lumière des centaines de jeunes et de moins jeunes qui ont défilé dans les rues de Saint-Gilles à l'occasion du grand "come-back" du Grand Boucan, ce dimanche 26 juin.

Les années de restrictions sanitaires sont désormais derrière nous et ce sont ainsi pas moins de 15 000 personnes qui étaient attendues aujourd'hui pour ce traditionnel rendez-vous. Et on peut parler d'un retour réussi pour ce Grand Boucan, édition 2022 !

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Le Grand Boucan a fait son grand retour à Saint-Gilles après deux ans d'interruption provoqués par le Covid. Ambiance dans les rues de la cité balnéaire

Le Roi Dodo au bûcher !

La fête a débuté à 14h pour se poursuivre encore ce soir jusqu'à "la marche sur le feu", ou plutôt "dans le feu", du Roi Dodo, une imposante structure de plusieurs mètres qui va être envoyée au bûcher et dont les couleurs, cette année, rappellent le fameux Polichinelle, personnage de la commedia del arte toujours bien présent dans l'imaginaire collectif.

La fête se terminera par un feu d'artifice, là encore une autre tradition avec laquelle les amateurs du Grand Boucan seront forcément ravis de renouer. Il y a bien longtemps que Saint-Gilles n'avait plus connu une telle ambiance !

Retour en images avec des photos signées Adjaya Hoarau et Claudette Vaïtilingom :

Le retour du Grand Boucan à Saint-Gilles • ©Adjaya Hoarau

Le retour du Grand Boucan à Saint-Gilles • ©Claudette Vaïtilingom

Les rues de Saint-Gilles, noires de monde, pour le retour du Grand Boucan • ©Claudette Vaïtilingom

La communauté "malbar" était également représentée pour ce Grand Boucan 2022 • ©Adjaya Hoarau

Le retour du Grand Boucan à Saint-Gilles • ©Claudette Vaïtilingom

Le soleil a brillé de mille feux sur ce Grand Boucan 2022 • ©Adjaya Hoarau

Le retour du Grand Boucan à Saint-Gilles • ©Adjaya Hoarau

Qui dit Grand Boucan, dit roi dodo... • ©Adjaya Hoarau