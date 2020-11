Saint-Paul : un motard gravement accidenté au carrefour du bas des rampes

Un accident s'est produit ce dimanche, 1er novembre 2020, au niveau du carrefour du bas des rampes de Plateau-Caillou et de la Chaussée-Royale. Un motard de 25 ans a été évacué dans un état grave après une collision avec une voiture qui a terminé sa course dans un petit arbre de la rue Poivre.

Depuis des mois, des années, des feux tricolores ont été installés au niveau du carrefour du bas des rampes de Plateau-Caillou. Ils sont éteints pour fluidifier le trafic. Il est incontestable que le bouchon matinal est moins important, quand il n'y a pas d'accident ! Malheureusement, les accrochages sont très fréquents. L'an dernier, le 13 novembre 2019 précisément , nous faisions un article sur cette intersection accidentogène. Généralement, les collisions engendrent "uniquement" des dégâts matériels, mais ce dimanche, 1er novembre 2020, l'un des deux véhicules étant une moto... Le pilote a été transporté vers l'hôpital de Cambaie dans un état grave.Il est 17 heures, le choc a raisonné dans le centre-ville, les cris de douleur du motard sont glaçants. Le jeune homme, de 25 ans, a été projeté à dix mètres de son deux-roues. Il est étendu sur le trottoir au niveau de la concession automobile situé juste en face de la station installée sur la gauche de la chaussée. Il est conscient et souffre le martyr.Les témoins, de cette scène effroyable, lui apportent les premiers secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est là qu'il reçoit les premiers soins avant d'être évacué en urgence vers le CHOR. Une fois encore, cette tragédie a eu lieu à l'angle de la rue Poivre et de la Chaussée-Royale.La voiture, impliquée dans l'accident a terminé sa course contre un arbre de la rue Poivre. Le côté gauche de cette rue est devenu un réceptacle à véhicules accidentés. Par chance, pour l'instant, aucun piéton n'a été touché par l'une des voitures impliquées. La palissade de la concession contre laquelle de nombreuses courses s'achèvent porte les traces des impacts. Des plots en fonte et des piquets en métal ont été installés pour protéger les passants. De faibles protections qui doivent être régulièrement remplacées. Nous sommes le 2 novembre 2020, espérons qu'une solution va être trouvée. Il y a désormais urgence !