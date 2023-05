A Saint-Pierre, les journées portes ouvertes du RSMA ont été inaugurées par Elisabeth Borne

Pour son dernier jour de visite à La Réunion, la Première ministre a inauguré à 15h, ce samedi 13 mai, les journées portes ouvertes du RSMA, à Saint-Pierre. Elles se tiennent jusqu’à dimanche, 18h. Les jeunes volontaires y présentent leurs formations.

A Saint-Pierre, le RSMA, Régiment du Service Militaire Adapté, présente ses formations ce week-end à l’occasion de journées portes ouvertes.

Elles ont été inaugurées à 15h, ce samedi 13 mai, par Elisabeth Borne. L’emploi était au cœur du programme du dernier jour de visite de la Première ministre, à La Réunion

"Pour bâtir l'avenir de La Réunion"

Ces journées portes ouvertes du RSMA permettent aux jeunes volontaires stagiaires de partager leur environnement de travail et leurs formations. "On nous apprend la discipline, on apprend des métiers, on nous forme, c’est bien ici", assure Abdallah Kader, en formation électricité du bâtiment.

Une cérémonie militaire s'est tenue dans la cour du RSMA. Présentation au drapeau, Marseillaise, remise de médailles d'honneur de l'engagement : Elisabeth Borne s'est aussi adressée aux jeunes du RSMA dans son discours.

La Première ministre, Elisabeth Borne, au RSMA de Saint-Pierre à La Réunion, samedi 13 mai. • ©Emmanuel DUNAND / AFP

Votre "choix à un sens, celui de l’engagement, du service, de la République et le symbole fort d’une jeunesse qui veut agir et être maître de son destin", a-t-elle déclaré. Depuis plus de 57 ans, 48 000 jeunes réunionnais se sont engagés "pour bâtir l’avenir de La Réunion". "La République restera un repère", assure-t-elle.

Des nombreuses formations et 85% d'insertion

Les jeunes volontaires suivent au RSMA des formations hôtellerie, restauration, bâtiment et de nombreuses autres filières. La Première ministre a notamment échangé avec les jeunes de la filière mécanique.

Le RSMA affiche un taux d'insertion supérieur à 85%. Quatre jeunes sur cinq trouvent un travail en sortant de la caserne.

Durant les journées portes ouvertes, les jeunes volontaires stagiaires de 18 à 25 ans vont partager leur quotidien. Le RSMA espère recevoir 5 000 visiteurs.

La Première ministre, Elisabeth Borne, adu RSMA de Saint-Pierre. • ©France Télévisions

Accompagner les jeunes vers l’emploi

"On est là pour aider ceux qui ont des difficultés, rappelle le colonel Laurent de Saint-Blanquat, chef de corps du RSMA Réunion. On a aussi beaucoup de jeunes qui nous rejoignent pour une première expérience professionnelle, pour se frotter à un premier emploi et pour s’améliorer dans un domaine qu’ils ne connaissent pas forcément".

Des stands de sécurité routière et de nombreuses activités ludiques sont prévus pour famille et enfants.

Ces journées portes ouvertes du RSMA s’achèveront dimanche à 18 heures.