La messe des agriculteurs rassemble plus de 500 personnes à l'église de la Ravine des Cabris

C’est une tradition du monde agricole intimement liée à l’histoire de la Réunion : le baptême des couteaux réunit chaque année plusieurs centaines d'agriculteurs dans les églises catholiques de l'île. A La Ravine des Cabris, plus de 500 producteurs ont fait le déplacement pour faire bénir leurs productions et leurs engins agricoles.

Ce dimanche 9 juillet, la paroisse Saint-Augustin de La Ravine des Cabris accueille la messe des agriculteurs dans le Sud de l'île. Une tradition du monde agricole qui rassemble encore et toujours beaucoup de producteurs à La Réunion.

Pas moins de 500 personnes se sont ainsi rassemblées ce matin dès 9h30 pour ce baptême des couteaux. L'église était presque pleine et au pied de l'autel, nombreux sont les agriculteurs à avoir déposer leurs productions, des fruits et des légumes notamment, qui seront ensuite redistribués aux familles les plus nécessiteuses grâce à la logistique du Secours catholique de Saint-Pierre.

La messe des agriculteurs à la Ravine des Cabris • ©Lyz Dumont

Une campagne qui commencera en retard

Certains ont également ramené leurs engins agricoles dans le petit parking voisin de l'église afin que le prêtre les bénisse également. La cérémonie se déroule traditionnellement juste avant l’ouverture officielle de la campagne sucrière mais cette année est particulière, puisque celle-ci commencera avec beaucoup de retard le 26 juillet prochain.

Cette messe rassemble donc collégialement l'ensemble des filières agricoles de l'île : des horticulteurs, des maraichers, des producteurs de géranium, des canniers, ou encore des apiculteurs.

La messe des agriculteurs à la Ravine des Cabris • ©Lyz Duumont

Une messe des couteaux également à Saint-Joseph

Les agriculteurs sont venus de toutes les régions de l'île pour assister à cette messe. On a notamment reconnu Dominique Clain du syndicat UPNA 974, mais également plusieurs autres représentants syndicaux. Pour le prêtre ce matin, le message passé aux agriculteurs était "de communier, de partager et déposer son fardeau au pied du Seigneur".

D'autres messes des couteaux ont lieu ce dimanche 9, par exemple à Bois de Nèfles Cocos, ou encore à Vincendo sur la commune de Saint-Joseph, grand territoire agricole s'il en est.

Le prêtre bénit les fruits et les légumes apportés par les agriculteurs pour cette grande messe des couteaux • ©Lyz Dumont

