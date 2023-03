Réforme des retraites : un convoi de véhicules entre Saint-Pierre et Saint-Denis et un rassemblement devant la préfecture

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Un convoi composé d'une demi-douzaine de véhicules est parti ce matin de Saint-Pierre pour une "opération escargot". Ils sont arrivés peu avant midi au niveau de la préfecture, à Saint-Denis, un rassemblement de l'intersyndicale est prévu à 17 heures.

HA / Adjaya Hoarau / Laurent Pirotte •

Malgré une mobilisation moins importante hier mercredi avec seulement 1 330 manifestants à Saint-Denis et à Saint-Pierre, les actions des opposants à la réforme des retraites se poursuivent ce jeudi 16 mars.

Un convoi composé d'une demi-douzaine de véhicules aux couleurs du syndicat Force Ouvrière a pris la route vers 9h30, depuis le Boulevard Bank, à Saint-Pierre, pour une opération escargot.

Ils sont arrivés vers 11h30 à Saint-Denis où l'intersyndicale a prévu un rassemblement devant la préfecture à 17h. "Nous, on ne lâchera pas l’affaire, jusqu’au dernier moment on restera mobilisé", lance encore ce jeudi Joseph Magdeleine, de FO Transports.

Grève contre la réforme des retraites : le convoi de véhicules parti à 9h30 de Saint-Pierre est arrivé deux heures plus à Saint-Denis • ©Adjaya Hoarau

Une circulation légèrement perturbée

Les participations de l'opération escargot ont fait plusieurs arrêts afin de permettre à d'autres militants de les rejoindre en chemin. Mais là encore, la mobilisation reste faible.

Escortés par des gendarmes de la brigade motorisée, les automobilistes grévistes ont emprunté la quatre-voies à une vitesse modérée sans que la circulation ne soit véritablement perturbée, en cette période de vacances scolaires...

Les grévistes toujours mobilisés au troisième jour de l'opération "Port mort" • ©Thierry Chapuis

Journée décisive

Parallèlement, les militants de la CGTR sont toujours mobilisés dans l'Ouest pour le troisième jour de l'opération "Port mort". Depuis mardi, le Grand Port maritime de La Réunion est à l'arrêt et plus aucun navire ne peut donc décharger de conteneurs ou d'autres marchandises. Les travailleurs grévistes sont à l'extérieur de l'enceinte portuaire et distribuent des tracts aux automobilistes

Les syndicats veulent montrer qu'ils restent mobilisés alors que cette journée du jeudi 16 mars est décisive : le texte du projet de réforme des retraites doit être voté par le Sénat et par l'Assemblée nationale afin d'être adopté. Une adoption qui reste incertaine, ce qui ouvre la porte d'un possible recours au 49-3 par l'exécutif, si aucune une majorité n'est trouvée.