Saint-Pierre : avant le démarrage de la campagne sucrière, le traditionnel "baptême couteaux"

Ce samedi 29 juillet 2023, à Grand-Bois, les planteurs de canne du bassin Sud ont pu participer au "baptême couteaux", bénédiction des outils agricoles, afin de commencer la campagne sucrière sous les meilleurs auspices.

JCTS / OM •

En cette fin juillet, les planteurs attendaient son démarrage avec impatience. Mais ça y est, avec un peu de retard, la campagne sucrière 2023 s'apprête à démarrer dès ce lundi 31 juillet pour le bassin Sud et Ouest, et le 3 août pour le bassin Est et Nord.

Alors afin de partir avec toutes les chances de leur côté pour que la coupe soit fructueuse, les planteurs du Sud n'ont pas dérogé à la tradition du "baptême couteaux". Une cérémonie inter-religieuse lors de laquelle deux prêtres, un catholique et un tamoul, ont béni les engins agricoles tels que les tracteurs des agriculteurs présents du côté de Grand Bois, où sont réceptionnées les cannes d'une partie des planteurs sudistes.

Cérémonie du "baptême couteaux" à Grand-Bois, Saint-Pierre • ©Réunion La 1ère

"Prendre confiance dans ces moments importants"

Pour Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture et lui-même agriculteur, ce moment est d'une haute importance.

"Ce n'est pas rien ! Dans ma famille on est tous croyants. Ces moments-là sont importants, parce qu'on va chercher un soutien, chacun selon ses croyances. C'est pour prendre confiance dans ces moments importants qu'on traverse aujourd'hui, avec le dérèglement climatique et une filière canne qui n'est pas au mieux. On use de tous les atouts et accompagnements possibles pour que la campagne de cette année se déroule bien" Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion

Un hommage aux ancêtres qui ont travaillé là

L'an dernier, la traditionnelle cérémonie n'avait pas pu avoir lieu, la campagne ayant démarré en retard et l'attention tournée vers la signature de la convention canne. Mais pour Danilo Tailamé, agriculteur à Grand-Bois qui a également béni les tracteurs en tant que prêtre tamoul, il est important de préserver cette tradition, "pour renouer avec nos ancêtres qui ont travaillé dans cette usine de Grand Bois et sur le terrain de la Cafrine". Aussi, il s'agit, dit-il, d'un moment de convivialité pour les agriculteurs avant d'entrer dans le vif du sujet lundi.

Une charrette boeuf parmi les tracteurs

Après la bénédiction et le discours des officiels, les tracteurs ont défilé, avec en tête une charrette boeuf. Un clin d'oeil à la tradition, puisque autrefois, c'est au moyen de simple sabres et de charrettes boeufs que les planteurs effectuaient la campagne sucrière.

"Un jour plein d'émotions"

Pour Corinne, agricultrice présente ce samedi matin, le "baptême couteaux" est "un jour plein d'émotions, parce que c'est la bénédiction des tracteurs, des couteaux, de tout le monde". Une bénédiction d'autant plus important, dit-elle, que cette campagne, elle la sent "très difficile, encore plus que d'habitude, surtout qu'elle s'ouvre avec du retard". Les prières de Corinne et des autres planteurs de canne feront peut-être que cette campagne, imminente, soit plus fructueuse que celle de l'an passé, qui s'était avérée catastrophique.