Société: La Réunion est-elle en train de basculer dans l'enfer de la drogue? Sobatkoz ouvre le débat ce jeudi 28 septembre

Des drogues dures, des trafics, des morts… La Réunion est-elle en train de basculer dans l’enfer de la drogue?Des opiacés de synthèse très puissants circulent actuellement dans le département. Le cannabis, le zamal, sont largement consommés dans l’île. Faut-il en dépénaliser l’usage pour mieux le contrôler?Réunion la 1ère ouvre le débat, avec des experts, des politiques et des témoignages. Une émission à suivre en direct et sur la page Facebook de Réunion La 1ère ce jeudi 28 septembre à 20h, avec Gaëlle Malet et Jean Marc Collienne.

Ils reçoivent sur le plateau de Sobatkoz:

David Mété , chef service addictologie

, chef service addictologie Elodie Auzole déléguée régionale OFDT (Observatoire français des drogues et tendances addictives)

déléguée régionale OFDT (Observatoire français des drogues et tendances addictives) Fabrice Saubert , avocat

, avocat Jean Marie Virapoullé, vice-président du Département

vice-président du Département Thierry Le Floch, commissaire Police nationale

commissaire Police nationale Benjamin Coudriet, association ‘ Chanvre Réunion”

140 kg de cannabis saisis en 2022

La Réunion fait face à un afflux massif de drogues depuis quelques années. Un trafic dont l'ampleur se devine au fil des saisies réalisées par les autorités et notamment par la douane. En 2022, près de 140 kg de cannabis, 16 kg de cocaïne et 90 000 comprimés d’ecstasy ont été interceptés.

Selon l'Agence régionale de santé, de nouvelles drogues de synthèses potentiellement mortelles circulent aussi à La Réunion depuis la fin du mois de juin. Des opiacés 500 fois plus puissants que l'héroïne susceptibles de provoquer des overdoses très graves quelques secondes à quelques minutes seulement après leur consommation.

A ce jour, 13 intoxications ont été recensées par les autorités sanitaires chez des personnes âgées de 21 à 46 ans et parmi celles-ci, trois décès sont à déplorer en plus de six hospitalisations en réanimation

Des opiacés de synthèse très puissants circulent actuellement à La Réunion. Ces produits pouvant être fumés, vaporisés, injectés, ingérés ou encore inhalés, présentent un risque d’overdose majeur. • ©Capture écran France TV

Une tendance à la hausse qui se confirme en 2023

Pour les autres drogues, la tendance à la hausse se confirme pour 2023 : depuis le début de l'année, ce sont ainsi déjà 47 kilos de résine de cannabis, 4,7 kilos de cocaïne, 2 kilos de MDMA et 18 300 comprimés d'ecstasy qui ont été saisis par les douaniers.

Cette année, les infractions à la législation sur les stupéfiants ont augmenté de 95 % (comparaison des faits commis entre les 5 premiers mois de l’année 2022 et les 5 premiers mois de l’année 2023).

Des trafiquants ingénieux

Et les trafiquants redoublent d'ingéniosité pour dissimuler la drogue qu'ils font venir à La Réunion. Le responsable du pôle Fret et Commerces de l'aéroport évoque par exemple les "petits mots d'amour envoyés pour légitimer l'envoi d'un colis". Des stratagèmes connus qui ne passent plus aussi facilement.

"L'autre fois, c'est de la kétamine liquide, un anesthésiant pour cheval, qu'on a retrouvée dans une bouteille de vin", confie-t-il encore.