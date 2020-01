Trafic de zamal entre La Réunion et Maurice : peines confirmées pour les 6 trafiquants

Les 4 Mauriciens et les 2 Réunionnais condamnés le 12 septembre dernier pour trafic de drogue entre La Réunion et Maurice ont vu leurs peines confirmées en appel ce jeudi 2 janvier 2020. Les Mauriciens se sont aussi vus interdire l’entrée sur le territoire français pendant 5 ans.

LH avec GB •

Coup de filet à l’Anse-des-Cascades

