Vacances à Maurice : les Réunionnais peuvent désormais voyager vers l'île Soeur sans passeport

Se rendre à Maurice sans passeport, c'est désormais une réalité. Depuis ce lundi 19 septembre, les Réunionnais peuvent voyager vers l'ile Soeur en présentant simplement une carte d'identité. La mesure qui vise à relancer l'économie touristique restera en vigueur jusqu'en juin 2023.

Harry Amourani •

La nouvelle qui avait été annoncée au mois d'août dernier est désormais une réalité : les Réunionnais n'ont plus besoin de passeport pour voyager jusqu'à l'île Maurice. C'est la MTPA, l'Office de tourisme de l'île Sœur qui l'a confirmé sur les réseaux sociaux.

A compter de ce lundi 19 septembre, et cela jusqu'au 30 juin 2023, il suffit de présenter une carte d'identité pour se rendre chez nos voisins mauriciens. Une bonne nouvelle pour les Réunionnais qui sont nombreux à choisir la destination pour leurs vacances.

Relancer le tourisme à Maurice

La mesure qui a été initiée par le gouvernement mauricien vise à relancer le tourisme fortement impacté dans l'île Sœur par la crise sanitaire du Covid. Le ministre du Tourisme Steven Obeegadoo expliquait qu'il s'agissait d'alléger les formalités de voyage pour revenir "en masse" les Réunionnais qui sont nombreux à ne pas avoir été en mesure de renouveler leur passeport à temps.

Le ministre mauricien vise l'objectif des 1,4 million de touristes pour cette année 2022-2023, alors que la pandémie semble ne plus être qu'un mauvais souvenir et qu'il n'y a plus aucune restriction en vigueur, que ce soit au niveau des tests de dépistage ou du vaccin.