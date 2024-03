Violences urbaines à Saint-Denis : comment lutter contre l'insécurité et la violence ?

Partager :

Après les rassemblements successifs de jeunes armés de machettes et de sabres il y a quelques semaines de cela au Chaudron et au Moufia, la ville de Saint-Denis se mobilise. Ce vendredi 22 mars, un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été s'est tenu à la mairie. L'objectif est de lutter contre les violences urbaines.

Annaëlle Dorressamy / Willy Thévenin •

Les rassemblements de jeunes armés de machettes et de sabres se sont développés ces dernières semaines à La Réunion, notamment à Saint-Denis. Les quartiers du Moufia et du Chaudron ont été les théâtres de scène d'horreur pour les habitants, qui sont inquiets pour leur sécurité. Pour trouver des solutions aux problèmes de délinquance et d'insécurité, un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s'est tenu à la mairie de Saint-Denis, ce vendredi 22 mars. Lutter contre les phénomènes de bandes Les acteurs locaux se sont mobilisés, notamment Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis ainsi qu'une représentante de la procureure et le directeur de la Police. Cette réunion, c'était l’occasion d’avoir une lucidité totale sur ce qu’il se passe à La Réunion, dans les quartiers. J’ai demandé à la Police nationale de continuer les opérations de contrôle et de les intensifier. Avec la procureure, nous travaillons ensemble “police/justice” pour éviter les phénomènes de bandes et les combats de rue. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion Écoutez l'interview de Jérôme Filippini : Interview de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion • ©Réunion la 1ère Prévention, sécurisation et réponses judiciaires “C’est une réunion où nous travaillons conjointement avec les forces de l’ordre, la Police nationale, la Police municipale, le préfet, le Département et la procureure. Nous voulons des solutions concrètes de prévention", souligne Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Écoutez l'interview d'Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : Interview d’Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis Nous voulons de la prévention et dans le même temps des opérations de contrôles et des réponses judiciaires. Il y a une mesure judiciaire qui est nécessaire à ce stade. Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis Objectif : avoir plus de médiateurs à Saint-Denis La maire de Saint-Denis souhaite avoir plus de médiateurs sur la ville de Saint-Denis, notamment dans les milieux associatifs. "Actuellement, nous en avons 97 sur le chef-lieu. Nous voulons en avoir une vingtaine de plus", conclut Ericka Bareigts.

