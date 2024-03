Visite du directeur de LADOM : 36 000 Réunionnais ont bénéficié des aides à la mobilité l'an dernier

Partager :

Le directeur général de LADOM, Saïd Ahamada, est en visite à La Réunion. Ce mardi 26 mars, il assure que plus de 75% des Réunionnais peuvent bénéficier des aides de LADOM. L’an dernier, 36 000 personnes en ont bénéficié. LADOM prend désormais en charge à 100 %, un aller/retour par an, pour les étudiants éligibles au dispositif Passeport mobilité études, boursiers ou non.

Selon LADOM, l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité, 75 à 80% des réunionnais peuvent bénéficier des aides à la mobilité. C’est ce qu’assure, ce mardi 26 mars, le directeur général de LADOM, Saïd Ahamada, en visite à La Réunion et invité de Réunion La 1ère. Adultes et étudiants L’an dernier, 36 000 personnes en ont bénéficié. La Réunion est le département ultramarin qui utilise le plus ces dispositifs financés par l'Etat et la Région. LADOM vient en aide aux adultes mais aussi et surtout aux étudiants. "Que l’on habite à Saint-Denis ou à Marseille, l’accès aux études supérieures doit être équitable et c’est pour cela que LADOM existe, pour faciliter la mobilité", explique Saïd Ahamada sur Réunion La 1ère. Dans tous les Outre-mer, LADOM accompagne 10 000 étudiants par an. Evolution du dispositif Depuis l’évolution du dispositif, LADOM prend désormais en charge à 100 %, un aller/retour par an, jusqu’à 28 ans, pour les étudiants éligibles au dispositif PME, Passeport Mobilité Etudes, boursiers ou non. Avant cette évolution, les étudiants éligibles au PME, mais non boursiers, bénéficiaient d'une prise en charge à hauteur de 50 %. Des filières inexistantes ou saturées Cette aide est valable pour se rendre sur leur lieu d'études. Près de 2000 étudiants quittent chaque année La Réunion pour partir aux études. "LADOM a pour objectif de rétablir une égalité des chances pour ceux qui habitent Outre-Mer et qui se projettent pour poursuivre des études supérieures qui n’existent pas sur le territoire, ou dont les filières sont saturées sur place", explique le directeur général de LADOM, Saïd Ahamada. Sous conditions de ressources familiales Ces aides se font sur conditions de ressources familiales. "On finance un billet aller/retour pour tous les étudiants en dessous du quotient familial de 26 000 euros", poursuit-il. Un deuxième billet d'avion Dès septembre, LADOM mettra aussi en place une aide à un deuxième billet d’avion aller/retour dans l’année pour les nouveaux bacheliers. "C’est pour améliorer la réussite de ces jeunes en venant se ressourcer auprès de leur famille, explique Saïd Ahamada. Dès septembre, on va aussi organiser un mentorat pour accompagner les jeunes qui arrivent dans l’hexagone". Ainsi les jeunes réunionnais pourront se tourner vers des structures mandatées pour les aider à trouver un logement, souscrire un contrat EDF ou autres démarches nécessaires à l’installation d’un étudiant dans l’Hexagone. Pour en bénéficier, les étudiants doivent se connecter sur ladom.fr.

