Coopération régionale : Daniel Allain rencontre les acteurs socio-économiques et culturels de Saint-Pierre et Miquelon

Le séjour du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick a pris fin ce 31 mai avec une visite au Francoforum. Au programme des échanges: la coopération et de futurs partenariats entre la province maritime et l'institut de langue française.

Établir des orientations stratégiques avec Saint-Pierre et Miquelon, c'est l'un des objectifs de la venue du Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale au Nouveau- Brunswick.

Ce mercredi 31 mai, Daniel Allain s'est entretenu avec le président de la Collectivité territoriale Bernard Briand. Les deux hommes ont pu échanger sur différents dossiers, comme l'érosion ou le développement touristique, afin de construire un accord de coopération plus concret entre l'archipel et la province.

Le ministre canadien a également rencontré la directrice du Francoforum, Maryse Artano. Ils ont ainsi pu discuter d'éventuelles opportunités avec les universités et les professionnels de la province canadienne.

On a évoqué la possibilité de mettre en place des programmes avec un peu de présentiel et de distanciel pour les professionnels et donc d'évaluer ce qui est possible de faire de ce côté là par rapport aux besoins de la Province. Maryse Artano, directrice du Francoforum

Maryse Artano doit se rendre le 19 juin prochain à Moncton (Nouveau-Brunswick) et à Halifax (Nouvelle-Écosse) avec l'objectif de mettre en place des programmes en immersion à l'horizon 2024-2025.

Durant ces trois jours de visite, Daniel Allain a également rencontré le préfet de Saint-Pierre et Miquelon Christian Pouget, le président de la Collectivité territoriale Bernard Briand, ainsi que le maire de Saint-Pierre Yannick Cambray et le maire de Miquelon-Langlade Franck Detcheverry. Les élus des deux communes se disent prêts à avancer aux côtés du Ministre canadien sur plusieurs dossiers.

Daniel Allain avait aussi des rendez-vous économiques. Il a pu s'entretenir avec les entrepreneurs du réseau Caffé (Coalition atlantique francophone de facilitation économique). Ce regroupement d'entraide créé en 2022 vise à favoriser les échanges entre les organisations dans plusieurs domaines.

La réunion avec Daniel Allain est l'occasion pour les artisans, les commerçants et les acteurs du monde agricole de Saint-Pierre et Miquelon de montrer leur savoir-faire local et de développer pourquoi pas leurs activités dans les Provinces voisines.

Parmi les participants, Frédérick Leidsman. Le gérant d'une boutique bio espère "réduire son empreinte carbone en tissant des partenariats dans la région".

Pour le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, ce séjour dans l'archipel est l'occasion " de renouer les relations entre Saint-Pierre et Miquelon, les francophones du Nouveau-Brunswick et les trois autres Provinces maritimes" et de voir "comment on peut travailler tous ensemble".

Daniel Allain a quitté l'archipel ce mercredi 31 mai dans l'après-midi. Il compte bien donner suite à ces rencontres.