Coronavirus : les voyages entre la France métropolitaine et l'Outre-mer désormais "interdits", sauf dérogations

Dans une communication publiée sur Facebook, la ministre des Outre-mer Annick Giradin annonce la réduction "drastique" des vols entre la France métropolitaine et les territoires ultramarins. Les déplacements sont "interdits", sauf dérogations strictes afin de ralentir le coronavirus.

Frédéric Dotte •

motif impérieux d’ordre personnel ou familial

motif de santé relevant de l’urgence

motif professionnel ne pouvant être différé

Restrictions aériennes • ©Ministère des Outre-mers

C'est une nouvelle étape franchie dans les restrictions de circulation imposées à la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19).À partir de ce mardi 4 mars au soir, les vols entre la France métropolitaine et plusieurs territoires d'Outre-mer sont "drastiquement réduits", et les voyages sont réservés aux trois seules dérogations acceptées par les autorités :Tout passager à destination de la Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et qui souhaite voyager depuis la France métropolitaine devra renseigner un formulaire spécifique, et produire les pièces justificatives nécessaires. Il devra les remettre au guichet d'enregistrement de sa compagnie aérienne (voir ci-dessous).Le gouvernement précise par ailleurs que "les dispositions nationales qui concernent l’interdiction d’accès au territoire national de ressortissants hors Union européenne, sauf dérogations, s’appliquent pleinement dans les Outre-mer".

formulaire restriction aérienne