Des ateliers sur la sécurité routière pour les jeunes de Saint-Pierre et Miquelon

Des collégiens et des lycéens participent en ce moment à des ateliers d'information et de prévention sur les deux-roues motorisés dans l'archipel. Une campagne de sensibilisation pour expliquer les bons gestes de conduite et informer le jeune public sur les causes des accidents.

Marie-Paule Vidal •

Qui dit adolescence dit forcément sensibilisation à la sécurité routière. Les motos, scooters et autre deux- roues à moteurs sont d'ailleurs bien présents dans l'archipel. Si les accidents avec ce type de véhicule restent très rares à Saint-Pierre et Miquelon, il ne faut surtout pas oublier les règles essentielles de sécurité et de bonne conduite sur la route.

Selon les statistiques, ce sont les 18-24 ans qui sont les premières victimes des accidents impliquant un deux-roues motorisé. Il est donc important de sensibiliser les collégiens et les lycéens à travers des ateliers d'information et de prévention. Et quoi de mieux que des vidéos chocs pour leur faire prendre conscience des risques sur la route.

J'ai appris qu'il fallait être vigilant, mettre des casques, des gants, avoir une assurance. Lou, élève de seconde générale

Et pour mieux les amener à comprendre les dangers de la route et les risques liés aux mauvais comportements, code de la route, simulateurs et lunettes virtuelles sont mis à la disposition des jeunes conducteurs et des futurs acheteurs de deux-roues.

Souvent ils ont tendance à dire que ce n'est pas de ma faute mais on essaie de leurs dire que c'était peut-être pas de ta faute mais malheureusement, il faut partir du principe que si tu tombes, tu vas te faire mal donc tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas avoir d'accidents. Franck Pernel, inspecteur des permis de conduire à Clermont-Ferrand

L'évènement organisé par la DTAM, en partenariat avec la gendarmerie, a lieu à la salle des fêtes municipale de Saint-Pierre. De l'assurance à l'équipement, en passant par quelques exercices de simulation, Viviane Dauphoud-Eddos et Claudio Arthur ont assisté aux ateliers.

La sécurité routière, c'est donc l'affaire de tous. Mais quelles sont les règles en matière d'équipement, de vitesse, de bruit. Une opération de sensibilisation obligatoire chaque année, pour rappeler comme le souligne Stéphane Gamet " les bonnes règles de circulation pour que chaque déplacement se passent dans les meilleures conditions et en toute sécurité".

Plus de précisions avec Stéphane Gamet. L'adjoint au commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon était l'invité de Samuel Monod ce mercredi 19 octobre dans le journal télévisé de 20 heures.