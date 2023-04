Etudes supérieures : Finalisation des dossiers Parcoursup et demandes de bourse

Si les choix des élèves de Saint-Pierre et Miquelon sont déjà actés depuis plusieurs semaines sur la plateforme Parcoursup, les futurs étudiants de l'enseignement supérieur ont jusqu'à ce jeudi 6 avril pour compléter et confirmer leurs vœux. Les premiers résultats seront connus début juin.

Marie-Paule Vidal •

Après le 6 avril, il sera trop tard pour compléter son dossier sur Parcoursup. Un dossier qui peut parfois être très varié puisque les lycéens peuvent y formuler dix vœux et jusqu’à 20 sous-vœux non classés.

Pour Emmanuelle Guérin et Estelle Turlais, toutes deux élèves de Terminale AGORA (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités), la plateforme de préinscription en première année de l’enseignement supérieur s'avère être une machine parfois très engorgée et contraignante. Entre lettres de motivation et modalités administratives, cela leur a demandé beaucoup de temps et de patience.

Emmanuel et Estelle quittent l'archipel en août prochain pour leur toute première expérience dans l'hexagone en tant qu'étudiante.

Emmanuelle est détentrice d'une BTS (brevet de technicien supérieur) Audiovisuel, d'un BTU (bachelor universitaire de technologie) en communication spécialisée dans le journalisme et d'une Licence en Histoire. Elle souhaite faire des études dans le domaine du journalisme. Elle a donc émis plusieurs souhaits de formations et de villes. A ce jour, elle ne sait toujours pas où elle sera à la prochaine rentrée scolaire.

Je vais connaître les résultats seulement en juin ou juillet. Pour chercher un appartement c'est très court. Emmanuelle Guérin, élèves de terminal AGORA

De son côté, Estelle va prendre la direction de Montpellier (Hérault) où elle a été acceptée dans une école privée. Si elle connaît déjà le lieu et l'établissement qui l'accueillera à la rentrée 2023, elle a aussi fait plusieurs demandes sur la plateforme pour mettre toutes les chances de son côté.

Comme je fais une réorientation, donc c'est vrai ça peut être un peu stressant car je n'ai aucune connaissance sur le management en restauration et en hôtellerie. Passer par une école privée ça me rassure et j'ai déjà eu les résultats il y a un mois. Estelle Turlais, élèves de terminal AGORA

Entre le 1er juin et le 13 juillet, ce sera la phase d'admission principale.

Emmanuel Guérin et Estelle Turlais sont au micro de Marie Paturel.

Début des premières démarches de demande de bourse

Les étudiants ont jusqu'au 10 mai prochain pour effectuer leur demande de renouvellement de bourse pour l'année 2023-2024. La commission des bourses se réunira d'ici la fin du mois de mai. Quant aux demandes envoyées après cette date, elles seront étudiées en septembre.

En ce qui concerne le transport vers la Métropole et les pays membres de l'Union Européenne, il faut faire une demande de passeport mobilité auprès de la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon. Les dossiers sont disponibles dès ce mois d'Avril sur le site de la Préfecture. Les frais de transport seront ici pris en charge par la Collectivité territoriale et/ou l'État.

En ce qui concerne le Canada, c'est la Collectivité territoriale qui prend en charge les frais de transport à 100%.