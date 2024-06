Etudi'Zen, un dispositif à l'écoute des parents et des étudiants de Saint-Pierre et Miquelon

Appréhension, inquiétude ou même difficultés, blues du territoire. Autant de sentiments possibles pour les étudiants et leurs parents quand il faut partir en Hexagone ou au Canada pour les études. La CPS propose un soutien si besoin.

À la mi-août, si elle a le baccalauréat en poche comme on peut le lui souhaiter, Stéphane et son épouse iront installer leur fille aînée Célia à Montréal au Canada pour faire une école de commerce. Une expatriation nécessaire pour poursuivre ses études dans ce domaine. Et comme pour bien d'autres futurs étudiants mais aussi leurs parents, il y a quelques appréhensions...

À lire aussi : Premiers départs vers le Canada et la France pour les étudiants de Saint-Pierre et de Miquelon

Stéphane et son épouse ont eux aussi connu cette expatriation estudiantine. Des expériences plus ou moins bien vécues. Et des appréhensions qui sont communes à bien des bacheliers et leurs familles.

À lire aussi : Des lycéens en quête d'informations au forum de l'étudiant

Et pour se renseigner : Service Action sociale de la Caisse de Prévoyance sociale (CPS) ou par courriel : espace.mediation.spm975@gmail.com

Reportage Philippe Sans et Aldric Lahiton :