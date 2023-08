La compagnie Air Saint-Pierre : des agents bien rodés en période de forte affluence

Pas de stress du côté de la compagnie aérienne Air Saint-Pierre. Ce mardi 29 août, tous les passagers ont pu prendre leur vol pour Miquelon, l'Hexagone et le Canada comme prévu. Rien que dans la matinée, trois destinations étaient inscrites sur le panneau d'affichage dans le hall de l'aérogare Saint-Pierre Pointe-Blanche

Marie-Paule Vidal avec Gaël Ho-A-Sim •

Ils étaient nombreux ce mardi matin à prendre leur envol vers trois destinations différentes. Certains ont pris la direction de Paris, d'autres de Montréal ou de Miquelon. Et pour gérer tout ce flux de passagers, les agents de la compagnie locale sont très organisés.

En arrivant à l'aéroport Saint-Pierre Pointe-Blanche, difficile de se faire une place dans le parking avec tous ces départs prévus. Et dans le hall d'accueil, un nombre important de passagers mais aussi d'amis ou de parents venus saluer les voyageurs.

Depuis le début des vols dit "étudiants", la compagnie aérienne Air Saint-Pierre s’organise pour fluidifier l’affluence de personnes dans l’aérogare de Saint-Pierre.

À lire aussi : Vols directs Paris - Saint-Pierre : Une demande record au premier jour de vente

Pour la destination Paris-Charles de Gaulle, le début des enregistrements a ouvert dès 7 heures 30 pour un embarquement prévu vers 9 heures et un départ aux alentours de 10 heures 30. Les liaisons Paris/Saint-Pierre/Paris ont débuté le 19 juin 2023. Le dernier aller-retour est programmé les 4 et 5 septembre.

Autre vol de la journée, celui sur Montréal. Là aussi, les horaires sont très précis. Avec un début de l’enregistrement à 9 heures 30, un embarquement deux heures plus tard et un décollage à 12 heures 30, tout les clients de la compagnie locale ont pris leur vol en temps et en heure.

À lire aussi : Premier vol étudiant de la saison : comme chaque année l'émotion se lit sur les visages

Enfin dans ce flux de passagers, des voyageurs à destination de Miquelon. Des vols assurés du lundi au vendredi, toute l'année.

Les agents d'Air Saint-Pierre ont indiqué "bien connaître cette organisation puisqu’ils renouvellent cette logistique à la fin de chaque été".