La France candidate à l'organisation du mondial de hockey 2028 : Pour Valentin Claireaux, "il ne faudra pas louper le coup"

À l'occasion de la cérémonie des trophées de la ligue Magnus qui se tenait ce mardi 5 septembre, le président de la FFHG Pierre-Yves Gerbeau a annoncé la candidature de la France à l'organisation des championnats du monde 2028.

Mehdi El Ghazouani •

Les huiles du hockey français étaient réunies à Paris au pavillon Wagram ce mardi pour la Soirée des Trophées de la ligue Magnus. La toute première édition d'un gala visant à souligner les meilleures performances collectives et individuelles de la dernière saison.

À lire aussi : Alexis Detcheverry, l'ambition d'une carrière professionnelle avec un retour au Canada

En marge de l'événement s'est également tenue la conférence de rentrée de la ligue pendant laquelle le président de la FFHG a fait l'annonce de la candidature française à l'organisation du championnat du monde 2028.

Après avoir co-organisé l'événement avec l'Allemagne en 2017, la fédération entend cette fois porter ce dossier en solitaire. Une candidature qui prévoit évidemment des rencontres à l'Accor Hotel Arena de Paris mais également à l'Astroballe de Lyon selon le site spécialisé Passionhockey.com.

"Il faut une équipe qui performe"

Déjà présent au sein des Bleus en 2017, le Saint-Pierrais Valentin Claireaux peut témoigner de l'impact que peut avoir un tel événement. "Tu joues à domicile, les gens sont fous et cela donne de l'énergie. On avait battu les Finlandais, puis on ne perd que d'un but contre le Canada avec toute une patinoire qui nous poussait. C'était incroyable."

À lire aussi : Plusieurs objectifs en ligne de mire pour le hockeyeur Valentin Claireaux de retour en République Tchèque



Celui qui compte déjà sept mondiaux à son compteur insiste d'ailleurs sur l'importance d'avoir un beau produit à mettre en vitrine. "Si l'on veut promouvoir notre sport, cela passe par des événements comme celui-là. Mais pour donner envie aux jeunes de pratiquer, il faut une équipe qui performe."

"La relève est là"

Et pour lui, l'équipe de France a de quoi être performante dans les années à venir. "Ils sont plusieurs jeunes de la même génération à partir à l'étranger, en AHL ou en ECHL". Menée par l'attaquant des Blue Jackets de Columbus Alexandre Texier, la relève française compte en effet dans ses rangs plusieurs jeunes en pleine éclosion, à l'image de Dylan Fabre, Justin Addamo et du gardien Julien Junca.

À savoir si il serait du rendez-vous en 2028, quand il sera alors âgé de 37 ans, Valentin Claireaux confesse : "Je n'en sais rien du tout. C'est la grande question". L'attaquant formé au Hockey mineur de Saint-Pierre se concentre avant tout sur ses deux autres échéances internationales à venir : le prochain mondial qui se jouera dans sa plus récente ville d'adoption, à Ostrava en République Tchèque, avant de s'engager dans le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques à l'été 2024.