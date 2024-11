La récolte de bonbons et les soirées costumées pour Halloween, des traditions respectées à Saint-Pierre et Miquelon

La fête d’Halloween attire tous les ans petits et plus grands. Cette année encore, les privés ou les associations ont joué le jeu pour tenter d’effrayer le public ou pour tout simplement s'amuser.

La fin de journée a sonné. Les petits monstres investissent les rues du centre-ville en ce 31 octobre, jour pour fêter Halloween. Un peu de faux sang, vêtements déchirés, cheveux ébouriffés ou costumes variés…l’ambiance s’est transformée le temps d'une soirée.

Céléa et ses trois copines n’ont pas manqué l’occasion de se déguiser et de sortir pour trouver les meilleurs bonbons du quartier. Elles n’hésitent pas à frapper à toutes les maisons décorées. "Des bonbons ou des sorts ?", peut-on entendre une fois la porte ouverte.

Pas de temps à perdre, il faut tout récolter avant épuisement des stocks. Si les habitants prévoient des quantités parfois conséquentes, en règle générale tout part et parfois assez rapidement.

Particuliers et associations jouent le jeu

Si ces adolescentes arpentent les rues de Saint-Pierre comme elles ont en envie, plusieurs enfants ou parents s’aident d'un groupe Facebook : Les maisons d’Halloween SPM. Toutes les habitations qui reçoivent du public y sont répertoriées.

Les associations elles aussi jouent le jeu, à l'image du Rotary Club, du club de football de l'ASSP ou des Vikings OK Fulmar, par exemple. Le SPM BAD proposait quant à lui un tournoi de badminton, mais dans le noir... Elise Marné et Baptiste Bozon ont tenté l'expérience :

Du côté de Miquelon, le foyer des jeunes de la Maison des Loisirs organisait un atelier de pâtisseries pour les plus vieux. Une récolte de bonbons et une maison hantée étaient proposées aux plus petits.

Une tradition d'origine irlandaise

D'origine Irlandaise puis exportée aux États-Unis, la fête d'Halloween serait arrivée dans les années 90 dans l'archipel. Depuis, cette tradition semble perdurer, avec un engouement différent d'une année à l'autre que ça soit pour les petits ou même les plus de 60 ans du club de l'amitié.

