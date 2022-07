La situation économique et l'avenir de l'archipel analysés par le président délégué du MEDEF national

Le président délégué du MEDEF national aura effectué une visite éclair dans l'archipel, tout juste le temps de se rendre compte de la situation économique de Saint-Pierre et Miquelon.

Présent du 13 au 16 juillet, Patrick Martin a donc rencontré les entrepreneurs, le préfet de l'archipel et les responsables politiques locaux.

Démographie, pouvoir d'achat, logement, manque de main d'œuvre, les enjeux pour demain sont importants.

Lors de son séjour, Patrick Martin a identifié plusieurs freins au développement du territoire. Une situation économique qui a beaucoup d'atouts et de qualités mais aussi des faiblesses. Il en dénombre trois.

Pour le président délégué du MEDEF national, "il y a une concurrence, qui n'existe pas dans d'autres territoires, y compris ultras-marins, c'est-à-dire qu'il y a a une prééminence de l'emploi public qui siphonne, si je peux me permettre l'expression, les ressources au détriment de l'emploi".

Selon Patrick Martin, "il y a d'évidence une pénurie de logements sociaux donc ça rend d'autant plus difficile le recrutement des salariés".

Sur ce point le grand patron du MEDEF évoque que "si économiquement ça se justifiait, un vol quotidien en tout cas plus de vols vers la Métropole seraient de nature à développer le territoire notamment autour de l'éco-tourisme de qualité mais pas que, et puis un sujet évident d'infrastructure numérique".

Des sujets sur lequel le président du Médef local, Roger Hélène tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années.

Comme le confirme Patrick Martin, "les entreprises ne sont jamais assez entendues".

Pour Patrick Martin : "la construction, le logement, les capacités techniques existent, le savoir-faire existe. Ce sont les décisions publiques qui manquent et puis quelques financements".

Sur la formation, les compétences, l'emploi, les entreprises sont prêtes à former des apprentis. Elles sont très demandeuses pour recruter. Peut-être faudra-t'il faire venir des salariés et des candidats extérieurs au territoire de Saint-Pierre et Miquelon, plus que ce n'est le cas aujourd'hui.