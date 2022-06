Les judokas du Butokuden Dojo de Saint-Pierre enchaînent les compétitions

Après le challenge Guillaume Claireaux ouvert à tous les licenciés du club, des compétiteurs ont fait le déplacement en Métropole pour le championnat de France de judo en vétéran puis à Halifax pour la coupe Numa. Ces rendez-vous sportifs marquent la fin de la saison pour les judokas de Saint-Pierre et Miquelon.

Marie-Paule Vidal •

La dernière compétition en date pour le Butokuden Dojo, la coupe Numa. C'était ce 25 juin à Halifax. Elle a regroupé des judokas du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, de l'Île du Prince Édouard et de Québec.

Au niveau local, ils étaient trois jeunes licenciés à prendre part à cette compétition. Pierre Lizée, Timothée Lelièvre et Aldric Mahé. Des compétiteurs encadrés par Jean-Guy Roulet.

320 judokas et 20 clubs étaient en lice

Timothée Lelièvre, en U21, chez les moins de 81 kilos, finit à la 2ème place. Également surclassé en senior, il se positionne à la 2ème place. Timothée qui avait un double objectif, notamment celui de valider sa ceinture noire de judo et c'est chose faite car il a marqué les 100 points nécessaires lors de la compétition.

Aldric Mahé, dans la catégorie Open, chez les moins de 73 kilos, monte sur la 1ère marche du podium en sénior. Il se classe 3ème en judo au sol.

Enfin, Pierre Lizée, en U18, chez les moins de 66 kilos, est non classé. C'était sa première compétition. Là-bas sur les tatamis canadiens, il a été très combatif et s'il ne fait aucun podium, cette coupe Numa reste une expérience enrichissante.

Pierre Lizée, Aldric Mahé et Timothée Lelièvre à Halifax. Ils étaient en compétition le 25 juin 2022. • ©BUTOKUDEN DOJO

Trois vétérans du Butokuden Dojo au championnat de France

Une semaine auparavant et plus précisément le 18 juin 2022, William Lemoine, Laurent Delaunay et Christophe Letournel combattaient au palais des sports de Tremblay-en-France.

Et c'est une très belle performance pour William Lemoine. Il est vice-champion de France 2022 chez les moins de 73 kilos (Master 8).

William Lemoine, médaillé d'argent au championnat de France vétéran ( à gauche sur la photo). • ©BUTOKUDEN DOJO

Laurent Delaunay termine à la 5ème place. Il participait chez les moins de 100 kilos (Master 5).

De son côté, Christophe Letournel, chez les moins de 81 kilos (Master 3) s'incline au repêchage après un premier tour contre la tête de série n°3.

Septième édition du challenge Guillaume Claireaux

Le samedi 11 juin, les licenciés du Butokuden Dojo, tous âges confondus, étaient réunis sur les tatamis du club local pour des combats en équipe. Ici pas de véritables compétitions mais de la solidarité, du courage et de l'amitié.

Tous étaient présents pour prendre part au challenge dédié à leur ami judoka Guillaume Claireaux. Victime d'un grave accident de la route, il y a plusieurs années, le jeune homme vit aujourd'hui dans un centre spécialisé.

Lors de ce rendez-vous, Lou Bergeron-Detcheverry et Hortense Salomon ont reçu la distinction de judoka les plus combatives.

Les compétiteurs s'affrontent lors du challenge Guillaume Claireaux. • ©BUTOKUDEN DOJO

