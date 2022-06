25 km de Miquelon : J-1 avant le plus grand événement sportif de Saint-Pierre et Miquelon

J-1 avant la plus célèbre course de l'archipel. Une 38ème édition qui implique une nouvelle fois pour l'association "Les Coureurs de l'Isthme" une organisation bien ficelée. On vous donne toutes les infos pratiques avant de se lancer sur la ligne de départ.

Samuel Monod •

Tous les regards seront tournés vers Miquelon-Langlade ce samedi 25 juin, pour la plus connue - et la plus éprouvante - course à pied du territoire. Les 25 kilomètres de Miquelon cru 2022, c'est plusieurs dizaines de dossards sur la ligne de départ, deux épreuves et une organisation au millimètre. Des bus pour prendre en charge les coureurs La majorité des participants vient de Saint-Pierre, alors des bus sont mis en place pour déplacer les coureurs vers Langlade, au "coin du sable", où se trouve le point de départ. Un déplacement est prévu à 10H pour les inscrits de Saint-Pierre et à 11H pour ceux de Miquelon. À lire aussi. 25 kms de Miquelon : les classements détaillés Les sacs des participants seront pris en charge par un camion de la CAERN, à 12H à Langlade, seront embarqués un quart d'heure avant le départ et seront stockés dans la salle des sports de Miquelon. Attention, il est fortement conseillé de coller une étiquette sur votre sac indiquant votre numéro de dossard. Des points de ravitaillement tous les 5 km Comme chaque année, les vélos sont interdits pendant la course. Cependant, les cyclistes qui voudront regagner Miquelon depuis le banc de sable, pourront le faire avec un départ donné à 12H. Le départ de la course est donné à environ un kilomètre du commerce "chez Jeannot". Le chronomètre tournera jusqu'aux environs de 17H et des temps de passage seront communiqués tous les 5 kilomètres. À lire aussi. A 74 ans, André Ozon remet en jeu son record de la catégorie Vétérans 4 aux 25 km de Miquelon. Côté organisation, nous pouvons aussi signaler la présence de points de ravitaillement aux kilomètres 5, 10, 15, 20, 22,5 et 25 avec de l'eau, du sucre, des oranges, des fruits secs et des trousses de premiers soins. Les participants pourront aussi compter sur la présence d'un médecin tout au long de la course, qui sera le seul habilité à décider si tel ou tel coureur éprouvé doit arrêter la course. Méchoui et punch de l'amitié Comme l'an dernier, une course en relai est également prévue. Deux participants peuvent ainsi faire 12,5 kilomètres chacun, sur une épreuve à part. La remise des médailles et trophées se fera à 18H à la Maison des Loisirs. Et puis ensuite, le traditionnel méchoui aura lieu à partir de 19H30, ainsi qu'un punch de l'amitié sera offert sous la tente de réception par le Comité. Pour cette soirée, la présence de jeunes enfants est déconseillée.

