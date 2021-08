Football : l'ASM remporte le championnat de Saint-Pierre et Miquelon

L'association sportive miquelonnaise s'octroie pour la deuxième saison consécutive le titre de champion après sa victoire face à l'ASSP lors de la vingtième journée. Les oranges se sont largement imposés sur le score de 5 buts à 0.

Il y avait de l'ambiance au stade de l'Avenir et dans les rues de Miquelon samedi 28 août. Les oranges et leurs supporters ont célébré leur victoire comme le veut la tradition. Les protégés de Bruno Ferry remporte le championnat local. C'est le sixième titre et le deuxième consécutif pour l'ASM. Des oranges qui ont performé à domicile face à l'ASSP sur le score de 5 buts à 0.

Et les joueurs de cette vingtième journée de championnat sont Hugo Gaspard qui réalise un triplé et Nicolas Lemaine un doublé. Pour l'entraîneur de l'ASM cette victoire n'est pas seulement "le titre de l'ASM, c'est le titre de Miquelon".

Il y a un phénomène d'appartenance très fort au village. Je pense que c'est quelque chose de très précieux ici qu'il ne faut pas perdre et dont le football peut-être un formidable représentant. Bruno Ferry, entraîneur de l'ASM

Du côté de l'ASSP, ce résultat est une très grande déception surtout que les Verts enchaînent les défaites depuis plusieurs semaines. Si les joueurs étaient présents "c'était très difficile" selon l'entraîneur du club.

Ceux qui remplacent les titulaires ont fait ce qu'ils ont pu. On est une équipe très amoindrie pour rivaliser avec Miquelon qui fait un beau championnat avec une équipe présente depuis le début de la saison. Sébastien Cuvier, entraîneur de l'ASSP

Retour sur la performance de l'ASM avec ce résumé signé Raphaelle Chabran et Jean-Noel Delizaraga.

Une victoire partagée avec la population

Comme le veut la coutume, les joueurs de l'ASM ont sillonné les rues de Miquelon pour célébrer leur victoire. Retour sur l'ambiance avec ces images signées Jean-Noël Delizarraga

Les prochains matchs du championnat

Au classement provisoire, l'ASM championne en titre comptabilise 40 points. Les deuxième et troisième place sont d'actualité. A ce jour, l'ASSP a 31 unités et l'ASIA a 21 points.

Quatre matchs sont encore à jouer dans ce championnat durant ce mois de Septembre. Le samedi 4, l'ASSP affrontera de nouveau l'ASM au stade Léonce Claireaux. Le mercredi 8 septembre, l'ASIA accueillera sur son terrain John Girardin l'ASSP. L'ASIA qui recevra l'ASM le samedi 11. Enfin les champions affronteront l'ASIA au stade de l'Avenir le samedi 18.

La coupe de l'archipel se jouera quand à elle le samedi 25 septembre à 14 h 30. L'ASM affontera le deuxième club du classement général.