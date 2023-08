Plusieurs centaines de touristes dans les rues de Saint-Pierre et Miquelon

Le Seabourn Quest et le Zaandam, deux bateaux de croisière, ont accosté au quai de Saint-Pierre cette fin de semaine. À Miquelon, des touristes de Terre-Neuve débarquent quant à eux des ferries pour découvrir ou redécouvrir l'archipel.

La météo n'aura pas été de la partie pour ces touristes. Pluie, vent et brume... malgré les mauvaises conditions du jour, plusieurs d'entre eux ont tout de même choisi de quitter leur paquebot : le Seabourn Quest ou le Zaandam. Ces deux navires ont accosté quelques heures à Saint-Pierre. À Miquelon, les touristes eux arrivent par ferrie. Il faut compter 1h30 pour un Fortune-Miquelon.

Plusieurs visites à Saint-Pierre et Miquelon

Habitués des voyages, Claire et Peter sont déjà venus à plusieurs reprises dans l'archipel. C'est le cas aussi d'un autre couple de canadiens, Gwen et Robert. Installés au Manitoba dans un petit village, leur dernière excursion à Saint-Pierre et Miquelon remonte à 2008. Depuis, ils remarquent quelques changements, notamment au niveau des boutiques.

C'est sympa ici. C'est beau, c'est jolie, c'est différent ! Claire, touriste d'Ontario.

La langue française et la nature à l'honneur

Même si plusieurs activités ont été annulées, les rues du centre-ville de Saint-Pierre étaient animées. Excursion en bus, tours guidés ou shopping... tous souhaitent découvrir la culture française et plus particulièrement la langue française. C'est d'ailleurs l'une des motivations pour y revenir.

On parle français au Québec mais ce n'est pas le même français que chez vous. Peter, touriste d'Ontario.

Marie Paturel et Jérôme Anger sont allés à la rencontre de ces touristes :

Du côté de Miquelon, les visiteurs optent plutôt pour des randonnées. Les grands espaces verts attirent tous les ans de nouveaux curieux.

Le reportage d'Arnaud Delayre et Jean-Noël De Lizaraga :