Déconfinement : les messes reprennent à Saint-Pierre et Miquelon

Marie Daoudal •

Des prières avec les gestes barrières

©saintpierremiquelon

Une cinquantaine de fidèles se sont réunis dimanche 3 mai dans la chapelle de la cathédrale de Saint-Pierre, pour célébrer la messe. La plupart d'entre eux étaient ravis de cette première cérémonie dominicale, après une période de confinement liée à la pandémie de Covid-19. "C'est beaucoup plus convivial et on est beaucoup plus à l'aise pour prier", explique un paroissien. "Et aujourd'hui on a besoin de beaucoup de prières."Avec la crise sanitaire, les messes ont en effet été célébrées pendant plusieurs semaines à huis-clos, dans l'archipel. Elles étaient alors diffusées en direct sur la page Facebook Paroisses SPM , pour assurer la continuité du culte.Si les cérémonies religieuses sont autorisées depuis le 27 avril, date du déconfinement à Saint-Pierre et Miquelon, les fidèles doivent néanmoins respecter les gestes barrières. "On encourage les gens à respecter la distanciation sociale, à ne pas se faire d'accolades, de bises. Et, quand ils ne vivent pas sous le même toit, à garder une distance au niveau des bancs", explique l'abbé Thébaut.Dans cette optique, l'organisation de la messe a été repensée. "Alerte Covid-19 : 50 personnes max !" peut-on lire sur un panneau installé à l'entrée du lieu de culte. La cérémonie dans la chapelle est ainsi réservée aux 50 premiers arrivés. Si d'autres venaient à venir, ils seraient redirigés vers une autre partie de la cathédrale qui peut accueillir 50 autres personnes.Les membres du clergé eux-mêmes ont mis en place des mesures sanitaires pendant le culte, sur recommandation du Vatican. Gel hydroalcoolique avant la messe, communion de main à main plutôt que directement dans la bouche des fidèles... "On fait attention", affirme l'abbé Thébaut. "Je ne veux pas faire peur aux gens."Avec le déconfinement, un prêtre sera désormais présent à Miquelon toutes les fins de semaines. À Saint-Pierre, une messe sera organisée tous les dimanches dès 9 h à la chapelle Sainte-Bernadette.Reportage d'Aldric Lahiton et Claudio Arthur.