Sensibiliser à l’égalité à travers la chanson à Saint-Pierre et Miquelon

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité à Saint-Pierre et Miquelon, l’association les Salines SPM organisait un second tremplin musical dimanche 2 mai 2021. Autour d’un brunch, le chant et la musique tenaient une place de choix.

Deux artistes étaient à l’honneur dimanche 2 mai à l’Essentiel Créations à Saint-Pierre : Claire Poirier et Maggie Meyer. Cette dernière, originaire de Terre-Neuve et désormais installée dans l’archipel, n’est pas encore très connue dans la sphère artistique locale. Elle fait désormais partie de l’association Les Salines SPM.

La musique comme moyen d’émancipation

“Le concept d’égalité c’est quelque chose qui est très proche de mon coeur, précise la jeune femme. Je suis féministe et je pense que c’est important d’avoir un dialogue ici sur l’archipel comme ailleurs.” Ce brunch musical est aussi pour la musicienne canadienne l’occasion de “passer un bon moment ensemble”.

À Saint-John’s, elle a déjà sorti deux albums. Ses chansons en anglais parlent de souhaits, de courage mais aussi d’égalité. Désormais, elle forme un duo musical avec Claire Poirier. “On fait les chansons de Maggie, les miennes, des covers qu’on arrange”, détaille la musicienne.

On adore mettre des harmonies dessus, on utilise beaucoup nos voix pour ça. Claire Poirier

Traiter de l’égalité en légèreté

“On va essayer d’impliquer l’archipel et ses musiciens et voir comment les gens réagissent, explique Marion Ughetto, chargée de communication événements et coordinatrice unité victimes. On voit que ça fonctionne bien."

L'un des objectifs des Salines SPM est de défendre l'égalité à travers la chanson. Au cours de la Quinzaine de l’égalité, l’association a prévu d’organiser trois spectacles. C’est le deuxième qui avait lieu dimanche 2 mai et la formule rencontre un franc succès.

Le prochain brunch est prévu vendredi 7 mai. Un classement viendra récompenser les meilleures interprétations et les artistes.