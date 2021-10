Une conférence de rentrée pour présenter les programmes et les projets de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère

Une conférence organisée par SPM la 1ère avait lieu ce mercredi 6 octobre aux Terrasses du port à Saint-Pierre. Le but étant de présenter aux invités du jour les programmes et les projets de la station pour l'année 2021-2022.

Marie-Paule Vidal •

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère fait sa rentrée en ce mois d'octobre. Et pour en parler, une conférence a réuni des responsables politiques, des institutionnels, des associations de services ainsi que des acteurs du monde économique de Saint-Pierre et Miquelon. C'est la première du genre dans l'archipel.

Cette conférence avait pour but de faire connaître les missions de SPM La 1ère, chaîne du groupe France télévisions. Plus de 75 personnes étaient présentes pour ce premier rendez-vous convivial axé sur les échanges.

Un des principaux axes de France Télévisions c'est de réinvestir les territoires. Elle est demandée et sollicitée par le pôle Outre-mer Gilles Dérouet, directeur régional SPM La 1ère

Une seconde réunion à destination du monde associatif culturel et sportif cette fois aura lieu le 26 octobre 2021.

Il faut que l'on aille au plus près de la population, dire qui on est, qu'on a besoin de la population pour réaliser de beaux produits de la même façon qu'on est prêt à les accompagner, à accompagner les collectivités, les organismes dans le déploiement de leurs projets. On veut vraiment accentuer notre ancrage locale. Gilles Dérouet, directeur régional

Pour le directeur régional "nous devons être le miroir de ce qui se passe dans le pays, accompagner toutes les initiatives [...] On est au service de la population et en servant la population on servira le territoire".

Lors de cette soirée, il a donc été question des missions de la chaîne locale tant sur le web qu'en radio et en télévision mais aussi de présenter les programmes de la grille 2021 avec A la Une, Embruns, Autour de l'île, l'équipe première. Une grille qui se poursuit en 2022 avec les élections territoriales à Saint-Pierre et Miquelon, l'élection présidentielle et les législatives ainsi que bien d'autres projets.

Retrouvez l'entretien complet avec Dominique Palanchier, chargée de communication et Gilles Dérouet directeur régional de SPM la 1ère. Ils sont interrogés par Karim Augustin Baïla.