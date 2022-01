Une nouvelle récompense internationale pour le philatéliste saint-pierrais Jean-Jacques Tillard

C'est une nouvelle victoire pour le Saint-Pierrais. Jean-Jacques Tillard a été récompensé pour son catalogue de cotation "Tillard" édition 2021-2023 pour les timbres "classiques" de Saint-Pierre et Miquelon. Ce tout premier prix littéraire est une fierté pour le compétiteur.

Marie-Paule Vidal •

Les distinctions, Jean Jacques Tillard les accumule depuis quelques années. Le philatéliste s'est vu décerné le prix "Alvaro Bonilla Lara Award" de la Fédération continentale philatélique des Amériques. Il s'agit d'un prix annuel, créé en 1976, qui récompense un ouvrage philatélique contribuant au développement du timbre-poste ou de l'histoire postale d'un territoire ou d'un pays.

Ce prix est décerné pour son catalogue de cotation de timbres édition 2021-2023 pour les timbres « classiques » de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet ouvrage conçu et mis en page localement avec Azimuts SAS connait un succès grâce à ses informations détaillées, ses nombreuses variétés répertoriées, à sa présentation, à son côté pratique et à la qualité de ses reproductions.

©SPM LA PREMIERE

Jean-Jacques Tillard est un philatéliste, compétiteur et collectionneur bien connu dans l'archipel et dans le monde. Grâce à sa passion pour les timbres, il fait connaître Saint-Pierre et Miquelon aux quatre coins de la terre.

Détenteur de nombreux prix, difficile de tous les énumérer mais pour n'en citer que quelques-uns, Jean-Jacques s'est vu décerné 130 médailles d'Or et Grand Or, tous niveaux confondus entre 2006 et 2019. Il a obtenu huit titres mondiaux et 13 "grands prix " nationaux. Il est aussi finaliste du "Grand prix d'honneur mondial" en 2017. Jean-Jacques est le premier français à avoir intégré la classe des champions du monde en 2016. Il est aussi champion continental des Amériques en 2015 et 2017.

Ce premier prix de littérature philatélique est une première et une satisfaction pour Jean-Jacques Tillard.

Aldric Lahiton et Allison Audoux ont rencontré le philatéliste.